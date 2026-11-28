एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सूरज बड़जात्या की फैमिली ड्रामा 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ ने लीड रोल प्ले किया है वहीं अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, गीता अग्रवाल, सौम्या टंडन जैसे कलाकारों ने सपोर्टिंग किरदार निभाए हैं।

'ये प्रेम मोल लिया' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 सैकनिल्क के मुताबिक, ये प्रेम मोल लिया (Yeh Prem Mol Liya) ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 4 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 4.70 करोड़ रुपये हो गया है। यह कमाई 7,251 शोज और 11% ऑक्यूपेंसी के साथ हुई है।