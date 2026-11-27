एकता गुप्ता, नई दिल्ली। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ अभिनीत फैमिली ड्रामा 'ये प्रेम मोल लिया' ने 27 नवंबर को थिएटर्स में दस्तक दे दी है। फिल्म में सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, गीता अग्रवाल, अनुपम खेर, गीता अग्रवाल, सौम्या टंडन जैसे कलाकारों ने भी अहम किरदार निभाए हैं। आइए जानते हैं इस रिव्यू में कैसी है फिल्म-

'ये प्रेम मोल लिया' रिव्यू-

फाइनल वर्डिक्ट अगर आप सूरज बड़जात्या की फैमिली ड्रामा फिल्मों के फैन हैं तो पूरे परिवार या दोस्तों के साथ यह मूवी सिनेमाघरों में देखने लायक है।