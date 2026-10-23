बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन Udta Teer ने मार ली बाजी, आयुष्मान की कॉमेडी के आगे फीका पड़ा अजय देवगन का दांव-पेंच

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान का 'उड़ता तीर' एकदम निशाने पर लगा है। बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन हालिया रिलीज फिल्म 'उड़ता तीर' (Udta Teer) ने धांसू कमाई कर ली है। इस फिल्म की कमाई के आगे 'दृश्यम 3' भी फीका पड़ गया है।

कॉमेडी और ड्रामे से भरी 'उड़ता तीर' 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। पहले यह फिल्म 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। अब फिल्म बड़े पर्दे पर आ गई है और इसे दर्शकों व क्रिटिक्स की तरफ से सराहना भी मिली है।

उड़ता तीर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स का फायदा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी मिला है। आयुष्मान की कॉमेडी ड्रामा ने पहले दिन अच्छी ओपनिंग की है। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, 'उड़ता तीर' ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपये के करीब से खाता खोला है। फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 5 करोड़ के करीब है।