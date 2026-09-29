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सोमवार को Hanuman Ansh के सामने सीना तान खड़ी रही The Vvaan, चौथे दिन डिवोशनल ड्रामा से हुई डबल कमाई

By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
Published: Tue, 29 Sep 2026 09:42 AM (IST)

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म द वन बॉक्स ऑफिस पर सोमवार को भी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रही है। फिल्म ...और पढ़ें

द वन बॉक्स ऑफिस डे 4 कलेक्शन/ Photo Credit- Instagram

द वन बॉक्स ऑफिस डे 4 कलेक्शन/ Photo Credit- Instagram

HighLights

  1. सोमवार को द वन की हनुमान अंश से ज्यादा हुई कमाई

  2. खराब रिव्यू के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कर रही अच्छा प्रदर्शन

  3. सिनेमाघरों में 25 सितंबर को रिलीज हुई थी सुपरनैचुरल ड्रामा द वन

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म 'द वन' (The Vvaan)को समीक्षको से कैसे भी रिव्यू मिले हों, लेकिन दर्शकों को थिएटर्स तक खींचकर लाने में ये फिल्म कामयाब रही है। संडे तक धड़ाधड़ कमाई करने वाली सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म का वर्किंग डेज पर भी सिक्का चला। फिल्म ने सिंगल डे पर डिवोशनल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश से ज्यादा कमाई की है।

सिंगल डे कमाई में द वन ने हनुमान अंश को छोड़ा पीछे

सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत 8 करोड़ से की थी। शनिवार को भी थिएटर्स में यह फिल्म देखने काफी दर्शक पहुंचे और बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी मूवी ने घरेलू बॉक्स पर कुल 11.25 करोड़ तक की कमाई की। रविवार को भी मूवी ने सिंगल डे पर 14.35 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया। अब द वन (The Vvan collection) का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर चौथे दिन भी फिल्म का दबदबा देखने को मिला।

सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुपरनैचुरल (supernatural thriller) थ्रिलर फिल्म द वन ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि इसके सामने हनुमान अंश 2.75 करोड़ के आसपास ही कमा पाई है।

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दुनियाभर में भी द वन ने बनाया अर्धशतक

द वन की चार दिनों के अंदर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट कमाई 38.85 करोड़ तक की हुई है, जबकि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 46.35 करोड़ तक पहुंच गया है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) स्टारर फिल्म 50.35 करोड़ और ओवरसीज मार्केट में 4 करोड़ तक का कलेक्शन अभी तक कर चुकी है।

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फिल्म की मूवी की कहानी की बात करें तो द वन बिहार के एक जंगल की रहस्यमयी कहानी है, जहां 'वन देवी' का वास होता है। गांववाले मानते हैं कि सूरज ढलने के बाद उस जंगल में प्रवेश निषेध है। जो भी शाम के बाद जंगल में जाता है, वह वापिस नहीं लौटता। फिल्म की कहानी दीपक कुमार मिश्रा के साथ मिलकर अरुणाभ कुमार ने लिखी है और निर्देशन की कमान भी उन्होंने ही संभाली है। फिल्म में सिद्धार्थ-तमन्ना के अलावा श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल जैसे एक्टर्स नजर आएं। 

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