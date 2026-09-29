सोमवार को Hanuman Ansh के सामने सीना तान खड़ी रही The Vvaan, चौथे दिन डिवोशनल ड्रामा से हुई डबल कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म 'द वन' (The Vvaan)को समीक्षको से कैसे भी रिव्यू मिले हों, लेकिन दर्शकों को थिएटर्स तक खींचकर लाने में ये फिल्म कामयाब रही है। संडे तक धड़ाधड़ कमाई करने वाली सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म का वर्किंग डेज पर भी सिक्का चला। फिल्म ने सिंगल डे पर डिवोशनल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश से ज्यादा कमाई की है।

सिंगल डे कमाई में द वन ने हनुमान अंश को छोड़ा पीछे सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत 8 करोड़ से की थी। शनिवार को भी थिएटर्स में यह फिल्म देखने काफी दर्शक पहुंचे और बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी मूवी ने घरेलू बॉक्स पर कुल 11.25 करोड़ तक की कमाई की। रविवार को भी मूवी ने सिंगल डे पर 14.35 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया। अब द वन (The Vvan collection) का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर चौथे दिन भी फिल्म का दबदबा देखने को मिला।

सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुपरनैचुरल (supernatural thriller) थ्रिलर फिल्म द वन ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि इसके सामने हनुमान अंश 2.75 करोड़ के आसपास ही कमा पाई है। दुनियाभर में भी द वन ने बनाया अर्धशतक द वन की चार दिनों के अंदर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट कमाई 38.85 करोड़ तक की हुई है, जबकि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 46.35 करोड़ तक पहुंच गया है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) स्टारर फिल्म 50.35 करोड़ और ओवरसीज मार्केट में 4 करोड़ तक का कलेक्शन अभी तक कर चुकी है।