ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर The Vvaan की चमकी किस्मत, छठी मैया की कृपा से सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म ने छापे करोड़ों

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'द वन' ने 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। पहले दिन धीमी शुरुआत करने के बाद अब फिल्म ने कमाई की रफ्तार पकड़ी है।

'द वन' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

सैकनिल्क के मुताबिक सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की 'द वन' (The Vvaan) ने पहले दिन 8 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर खाता खोला था। फिल्म ने दूसरे दिन 11.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और अब तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने 14 करोड़ रुपये की धांसू कमाई की है।

'द वन' के बारे में 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' एक फैंटेसी थ्रिलर फिल्म है, जिसे दीपक कुमार मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) ने लीड रोल प्ले किया है वहीं अनूप सोनी, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और मनीष पॉल ने सपोर्टिंग किरदार निभाए हैं।