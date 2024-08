The Greatest Of All Time से फिर बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाएंगे थलापति विजय, 20 दिन पहले शुरू हुई एडवांस बुकिंग

Leo के बाद थलापति विजय (Thalapathy Vijay) अपनी आगामी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (The Greatest Of All Time) को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मगर बेसब्री अभी से शुरू हो गई है। कुछ समय पहले ही GOAT की एडवांस बुकिंग यूके में शुरू हुई थी। अब एक और देश में टिकट खिड़की खुलने जा रही है।