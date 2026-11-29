एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नमित मल्होत्रा की 'रामायणम्' ने दुनियाभर के थिएटर्स में 24 दिन पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ इसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी इतिहास रच दिया है। रणबीर कपूर स्टारर एपिक फिल्म ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और सिर्फ आठ दिनों में ही वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था।

वहीं 23 दिनों में इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर भी 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन अब 24वें दिन इसने ग्लोबल सिनेमा में इतिहास रचते हुए रणवीर सिंह की धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) को मात दे दी है।

दिलचस्प बात ये है कि माइथोलॉजिकल फिल्म ने यह आंकड़ा 24 दिनों में छुआ है वहीं 'धुरंधर 2' का यह लाइफटाइम कलेक्शन है। भारत की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बनी 'रामायणम्' इस रिकॉर्ड को तोड़ने के साथ ही 'रामायणम्' भारत की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। इसके आगे आमिर खान की दंगल (Dangal) है जिसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 2,070.30 करोड़ रुपये की कमाई की थी।