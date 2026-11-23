एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्माता नमित मल्होत्रा की फिल्म रामायणम् कमाई के मामले में देश और दुनिया में धमाकेदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अभी रामायणम् पार्ट-1 की रिलीज को तीसरा सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है और फिल्म 2000 करोड़ के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की दहलीज पर आ खड़ी हो गई है।

इस बीच नॉर्थ अमेरिका में भी रामायणम् पर जमकर धनवर्षा हुई है और इस विदेशी सरजमी पर अब रणबीर कपूर और यश की माइथोलॉजिकल फिल्म ने कमाई का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। रामायणम् ने नॉर्थ अमेरिका में मचाया धमाल जिस उम्मीद की रामायणम् की रिलीज से पहले लगाई जा रही थी कि पौराणिक कहानी वाली ये फिल्म कमाई के मामले में पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करेगी। फिलहाल ऐसा होता हुआ भी साफ-साफ नजर आ रहा है। इसका अंदाज आप रामायणम् पार्ट-1 के नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए आसानी से लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी मेकर्स की तरफ से साझा की गई है।

रणबीर कपूर, रॉकिंग स्टार यश, साईं पल्लवी और रवि दुबे स्टारर रामायणम्, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाना जारी रखे हुए है। दरअसल, यह फिल्म नॉर्थ अमेरिका में अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनकर सामने आई है। इस क्षेत्र में फिल्म ने अब तक 29 मिलियन से ज्यादा की कमाई का शानदार माइलस्टोन अपने नाम कर लिया है और इस तरह से इसने ग्लोबल स्टेज पर इंडियन सिनेमा के लिए एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है।

भारतीय मु्द्रा के आधार पर रामायणम् की नॉर्थ अमेरिका की कुल कमाई 269 करोड़ से अधिक होती है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह बड़ी कामयाबी दिखाती है कि फिल्म ग्लोबल लेवल में अपनी पहचान बना रही है और दुनिया भर में मौजूद इंटरनेशनल ऑडियंस के बीच भी इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है।