एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नितेश तिवारी की 'रामायण' (Ramayana) अपने तीसरे वीकेंड में भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, जो फिल्म के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है।

दीवाली की छुट्टियों का दौर खत्म होने के बावजूद, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत इस फिल्म ने अपनी रफ्तार बनाए रखी है और वीकेंड के दौरान इसमें और भी उछाल देखने को मिला।

फिल्म ने अचानक से फिर पकड़ी रफ्तार

फिल्म ने अपने पहले दिन शानदार कमाई की और भारत में दीवाली से पहले रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया। कुछ समय की सुस्ती के बाद, दीवाली की लंबी छुट्टियों के दौरान फिल्म की कमाई में जबरदस्त तेजी आई।

रिलीज के 6 दिनों के भीतर ही फिल्म ने 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। 'रामायण' की एडवांस बुकिंग रिलीज से 15 दिन पहले, दशहरा के मौके पर शुरू हो गई थी। रिलीज के समय तक, फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये के टिकट बेच चुकी थी।

दुनियाभर में कितना रहा रामायण का कलेक्शन? रिलीज के पहले दिन भारत में फिल्म ने 64.85 करोड़ रुपये की कमाई की, जो बॉलीवुड के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग रही। इसके बाद अपने पहले हफ्ते के अंत तक, 'रामायण' 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई। अब सैकनिल्क (Sacnilk) के ताजा अपडेट के अनुसार, 'रामायण' अब 900 करोड़ रुपये के क्लब को पार कर गई है। अपने तीसरे शनिवार को, 'रामायण' ने 43.15 करोड़ रुपये की कमाई की।

इसके साथ ही, फिल्म की कुल कमाई 906.90 करोड़ रुपये हो गई है। 'रामायण' पहले ही रणवीर सिंह की 'धुरंधर', विक्की कौशल की 'छावा', शाह रुख खान की 'पठान' और रणबीर कपूर की पिछली थिएट्रिकल रिलीज 'एनिमल' जैसी कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ चुकी है।