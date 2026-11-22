17वें दिन बुलेट ट्रेन बनी Ramayana, विदेशों में 'श्री राम' की जय-जयकार; 1600 करोड़ पार पहुंचा कलेक्शन
नितेश तिवारी की 'रामायण' तीसरे वीकेंड में भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, जिसने भारत में 900 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
HighLights
रामायण तीसरे वीकेंड में भी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही
फिल्म ने भारत में 900 करोड़ रुपये कमाए
रणबीर की फिल्म ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ा
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नितेश तिवारी की 'रामायण' (Ramayana) अपने तीसरे वीकेंड में भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, जो फिल्म के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है।
दीवाली की छुट्टियों का दौर खत्म होने के बावजूद, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत इस फिल्म ने अपनी रफ्तार बनाए रखी है और वीकेंड के दौरान इसमें और भी उछाल देखने को मिला।
फिल्म ने अचानक से फिर पकड़ी रफ्तार
फिल्म ने अपने पहले दिन शानदार कमाई की और भारत में दीवाली से पहले रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया। कुछ समय की सुस्ती के बाद, दीवाली की लंबी छुट्टियों के दौरान फिल्म की कमाई में जबरदस्त तेजी आई।
रिलीज के 6 दिनों के भीतर ही फिल्म ने 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। 'रामायण' की एडवांस बुकिंग रिलीज से 15 दिन पहले, दशहरा के मौके पर शुरू हो गई थी। रिलीज के समय तक, फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये के टिकट बेच चुकी थी।
दुनियाभर में कितना रहा रामायण का कलेक्शन?
रिलीज के पहले दिन भारत में फिल्म ने 64.85 करोड़ रुपये की कमाई की, जो बॉलीवुड के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग रही। इसके बाद अपने पहले हफ्ते के अंत तक, 'रामायण' 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई। अब सैकनिल्क (Sacnilk) के ताजा अपडेट के अनुसार, 'रामायण' अब 900 करोड़ रुपये के क्लब को पार कर गई है। अपने तीसरे शनिवार को, 'रामायण' ने 43.15 करोड़ रुपये की कमाई की।
इसके साथ ही, फिल्म की कुल कमाई 906.90 करोड़ रुपये हो गई है। 'रामायण' पहले ही रणवीर सिंह की 'धुरंधर', विक्की कौशल की 'छावा', शाह रुख खान की 'पठान' और रणबीर कपूर की पिछली थिएट्रिकल रिलीज 'एनिमल' जैसी कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ चुकी है।
वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ओवरसीज में 533 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ फिल्म ने 1616.70 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। रामायण 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। आप इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में देख सकते हैं।
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