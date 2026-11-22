एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण (Ramayana) ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। फिल्म ने पहले दिन धांसू ओपनिंग करने के बाद बॉक्स ऑफिस के एक-एक करके कई रिकॉर्ड्स तोड़े। तीसरे रविवार को फिल्म ने थिएटर्स में 18 दिन पूरे कर लिये हैं। आइए जानते हैं एपिक मूवी ने कितना कलेक्शन किया?

'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 सैकनिल्क के मुताबिक, रामायण (Ramayana) ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। इसके बाद आठ दिनों के अंदर फिल्म ने दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। तीसरे रविवार की बात करें तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले 18वें दिन फिल्म ने बढ़त हासिल करते हुए 30.36 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

इस कमाई के साथ फिल्म का टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 937.51 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 1,119.82 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 1,651 करोड़ रुपये हो गया है। डे कलेक्शन 1 64.85 करोड़ रुपये 2 48.05 करोड़ रुपये 3 69.80 करोड़ रुपये 4 56.15 करोड़ रुपये 5 107.50 करोड़ रुपये 6 94.10 करोड़ रुपये 7 70.65 करोड़ रुपये 8 53.50 करोड़ रुपये 9 48.10 करोड़ रुपये 10 72.90 करोड़ रुपये 11 75 करोड़ रुपये 12 32 करोड़ रुपये 13 28.60 करोड़ रुपये 14 23.20 करोड़ रुपये 15 19.35 करोड़ रुपये 16 15.75 करोड़ रुपये 17 27.65 करोड़ रुपये 18 30.36 करोड़ रुपये नेट इंडिया कलेक्शन 937.51 करोड़ रुपये ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 1,119.82 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,651 करोड़ रुपये रामायण के बारे में 'रामायण: पार्ट 1' (Ramayana: Part 1) 2026 की एक पौराणिक फिल्म है। इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जिन्होंने श्रीधर राघवन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। नमित मल्होत्रा और यश द्वारा निर्मित यह फिल्म 'रामायण' दो भागों वाली फिल्म सीरीज का पहला हिस्सा है।