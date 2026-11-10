Ramayana का मंडे मैजिक! एक दिन में कमाए 156 करोड़,'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' को पछाड़कर रच डाला इतिहास
रामायण फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सोमवार को नया इतिहास रचा है। दिवाली और गोवर्धन पूजा की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए इसने धांसू कलेक्शन किया।
HighLights
रामायण ने सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया
फिल्म ने 107.50 करोड़ की नेट कमाई दर्ज की
'बाहुबली 2' और 'धुरंधर 2' के रिकॉर्ड तोड़े
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर आमतौर पर सोमवार का दिन फिल्मों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। दुनिया भर में ज्यादातर फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं और वीकेंड पर सबसे अच्छा बिजनेस करती हैं। सोमवार को फिल्मों की कमाई में गिरावट आती है।
अब तक की सबसे अधिक कमाई
बॉक्स ऑफिस पर हमें ऐसे ही आंकड़े देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी-कभी 'रामायण' (Ramayana) जैसी कोई फिल्म आ जाती है जो पूरा ग्राफ ही बदलकर रख देती हैं। नितेश तिवारी की इस फिल्म ने दिवाली के बाद की छुट्टियों का पूरा फायदा उठाया और भारतीय सिनेमा के इतिहास में सोमवार को अब तक की सबसे बड़ी कमाई दर्ज की।
यह कमाई इतनी जबरदस्त थी कि इसने 'बाहुबली' जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। सोमवार को सिनेमाघरों में अपने पांचवें दिन, 'रामायण' ने आखिरकार राहत की सांस ली। दिवाली का त्योहार तो खत्म हो गया था, लेकिन छुट्टियां अभी भी जारी थीं।
सोमवार को कमाई में आया उछाल
इस बीच फिल्म की घरेलू कमाई में 91% का शानदार उछाल देखने को मिला। इस दिन फिल्म ने भारत में 107.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो सोमवार के लिए एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 'बाहुबली 2' के नाम था, जिसने अपने पहले सोमवार को सभी भाषाओं में कुल 80 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
|नंबर
|फिल्म
|घरेलू कमाई (नेट)
|1.
|रामायण
|107.50 करोड़
|2.
|बाहुबली 2
|80.00 करोड़
|3.
|पुष्पा 2
|64.45 करोड़
|4.
|धुरंधर 2
|60.00 करोड़
|5.
|टाइगर 3
|58.00 करोड़
बॉलीवुड में यह रिकॉर्ड 'धुरंधर 2' के नाम था, जिसने इस साल की शुरुआत में अपने पहले सोमवार को 60 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अब रामायण ने यह रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। हालांकि, 'बाहुबली 2' और 'धुरंधर 2' दोनों की पहले सोमवार की कमाई किसी नॉन हॉलीडे वाले दिन हुई थी।
रामायण को मिला छुट्टी का फायदा
रामायण को अपने पहले सोमवार को गोवर्धन पूजा की छुट्टी का फायदा मिला। इससे पहले, किसी भारतीय फिल्म के लिए त्योहार वाले सोमवार का रिकॉर्ड सलमान खान की 'टाइगर 3' के नाम था। 2023 में आई इस फिल्म ने दिवाली के दिन (जो कि एक सोमवार था) 58 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
'पुष्पा 2: द रूल' 2024 में भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है। अपनी रिलीज के दिन, अल्लू अर्जुन की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने भारत में 164 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
एक दिन में कमाए 156 करोड़
सोमवार को भारत में 'रामायण' ने 107.50 करोड़ की नेट कमाई (131 करोड़ ग्रॉस) की, जो रिलीज के बाद से इसकी अब तक की सबसे बड़ी एक दिन की कमाई है। विदेशों में, रणबीर कपूर और यश स्टारर इस फिल्म को दिवाली के बाद की छुट्टी का फायदा नहीं मिला, फिर भी इसने अंतरराष्ट्रीय बाजारों से 2.7 मिलियन डॉलर की कमाई की।
इस तरह सोमवार को फिल्म की एक दिन की कुल कमाई 156 करोड़ रुपये रही, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए रिलीज के दिन के अलावा किसी वीकडे पर हुई सबसे बड़ी कमाई में से एक है।
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