Ramayana का मंडे मैजिक! एक दिन में कमाए 156 करोड़,'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' को पछाड़कर रच डाला इतिहास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर आमतौर पर सोमवार का दिन फिल्मों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। दुनिया भर में ज्यादातर फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं और वीकेंड पर सबसे अच्छा बिजनेस करती हैं। सोमवार को फिल्मों की कमाई में गिरावट आती है।

अब तक की सबसे अधिक कमाई बॉक्स ऑफिस पर हमें ऐसे ही आंकड़े देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी-कभी 'रामायण' (Ramayana) जैसी कोई फिल्म आ जाती है जो पूरा ग्राफ ही बदलकर रख देती हैं। नितेश तिवारी की इस फिल्म ने दिवाली के बाद की छुट्टियों का पूरा फायदा उठाया और भारतीय सिनेमा के इतिहास में सोमवार को अब तक की सबसे बड़ी कमाई दर्ज की।

यह कमाई इतनी जबरदस्त थी कि इसने 'बाहुबली' जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। सोमवार को सिनेमाघरों में अपने पांचवें दिन, 'रामायण' ने आखिरकार राहत की सांस ली। दिवाली का त्योहार तो खत्म हो गया था, लेकिन छुट्टियां अभी भी जारी थीं।

सोमवार को कमाई में आया उछाल इस बीच फिल्म की घरेलू कमाई में 91% का शानदार उछाल देखने को मिला। इस दिन फिल्म ने भारत में 107.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो सोमवार के लिए एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 'बाहुबली 2' के नाम था, जिसने अपने पहले सोमवार को सभी भाषाओं में कुल 80 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

नंबर फिल्म घरेलू कमाई (नेट) 1. रामायण 107.50 करोड़ 2. बाहुबली 2 80.00 करोड़ 3. पुष्पा 2 64.45 करोड़ 4. धुरंधर 2 60.00 करोड़ 5. टाइगर 3 58.00 करोड़ बॉलीवुड में यह रिकॉर्ड 'धुरंधर 2' के नाम था, जिसने इस साल की शुरुआत में अपने पहले सोमवार को 60 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अब रामायण ने यह रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। हालांकि, 'बाहुबली 2' और 'धुरंधर 2' दोनों की पहले सोमवार की कमाई किसी नॉन हॉलीडे वाले दिन हुई थी। रामायण को मिला छुट्टी का फायदा रामायण को अपने पहले सोमवार को गोवर्धन पूजा की छुट्टी का फायदा मिला। इससे पहले, किसी भारतीय फिल्म के लिए त्योहार वाले सोमवार का रिकॉर्ड सलमान खान की 'टाइगर 3' के नाम था। 2023 में आई इस फिल्म ने दिवाली के दिन (जो कि एक सोमवार था) 58 करोड़ रुपये की कमाई की थी।