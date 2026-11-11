भैया दूज पर Ramayana की चांदी, 7वें दिन रणबीर की फिल्म 500 करोड़ के पार; 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड चकनाचूर
Ramayana Day 7 Collection: रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म रामायणम् ने सातवें दिन बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया है।
HighLights
500 करोड़ के पार हुई रामायणम् की कमाई
भैया दूज पर रामायणम् की दमदार कमाई
बाहुबली 2 का रिकॉर्ड हुआ चकनाचूर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायणम् (Ramayana) हर दिन अपनी कमाई से हैरान कर रहा है। दीवाली के बाद से ही फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है। अब भैया दूज (Bhai Dooj) पर रणबीर कपूर की फिल्म ने नया रिकॉर्ड बना लिया है।
पौराणिक फिल्म रामायणम् ने महज सात दिनों में ही प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 2 का लाइफटाइम कलेक्शन (510 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाई दूज के दिन फिल्म की कमाई में कितना उछाल या गिरावट आई है, यहां जानिए शुरुआती आंकड़ा...
रामायणम् की कमाई में उछाल
5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रामायणम् की ओपनिंग शानदार हुई थी। दीवाली से पहले फिल्म ने अच्छा-खासा कारोबार कर लिया था, लेकिन असली खेल दीवाली के बाद शुरू हुआ। दीवाली के ठीक एक दिन बाद यानी 9 नवंबर को फिल्म ने रविवार से दोगुनी कमाई की। फिल्म का कारोबार 107 करोड़ रुपये के पार था। मंगलवार को भी कमाई 100 करोड़ के करीब ही रही।
भैया दूज पर रामायणम् का कलेक्शन
अब बात आते हैं बुधवार की कमाई की। सैकनिल्क के मुताबिक, रामायणम् को भैया दूज का फायदा मिला है। इस फिल्म ने शुरुआती चार दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा कमाया है, लेकिन पांचवें और छठे दिन से कमाई कम है। फिल्म का कारोबार सातवें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 70.65 करोड़ रुपये के करीब है।
महज 7 दिनों में रामायणम् का कलेक्शन 511 करोड़ रुपये के पार चला गया है। रणबीर कपूर की फिल्म ने चंद दिनों में ही बाहुबली 2 समेत बड़ी-बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
|दिन
|कलेक्शन
|पहला
|64.85 करोड़
|दूसरा
|48.05 करोड़
|तीसरा
|69.80 करोड़
|चौथा
|56.15
|पांचवां
|107.50 करोड़
|छठा
|94.10 करोड़
|सातवां
|70.65 करोड़
आपको बता दें कि नमित मल्होत्रा निर्मित रामायणम् को 4000 करोड़ रुपये में बनाया जा रहा है। यह बजट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का है। फिल्म का पहला पार्ट सिनेमाघरों में सफलतापूर्ण चल रहा है। दूसरी ओर रामायणम् पार्ट 2, साल 2028 की दीवाली पर रिलीज होगी।
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