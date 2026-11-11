भैया दूज पर Ramayana की चांदी, 7वें दिन रणबीर की फिल्म 500 करोड़ के पार; 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड चकनाचूर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायणम् (Ramayana) हर दिन अपनी कमाई से हैरान कर रहा है। दीवाली के बाद से ही फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है। अब भैया दूज (Bhai Dooj) पर रणबीर कपूर की फिल्म ने नया रिकॉर्ड बना लिया है।

पौराणिक फिल्म रामायणम् ने महज सात दिनों में ही प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 2 का लाइफटाइम कलेक्शन (510 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाई दूज के दिन फिल्म की कमाई में कितना उछाल या गिरावट आई है, यहां जानिए शुरुआती आंकड़ा...

रामायणम् की कमाई में उछाल 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रामायणम् की ओपनिंग शानदार हुई थी। दीवाली से पहले फिल्म ने अच्छा-खासा कारोबार कर लिया था, लेकिन असली खेल दीवाली के बाद शुरू हुआ। दीवाली के ठीक एक दिन बाद यानी 9 नवंबर को फिल्म ने रविवार से दोगुनी कमाई की। फिल्म का कारोबार 107 करोड़ रुपये के पार था। मंगलवार को भी कमाई 100 करोड़ के करीब ही रही।