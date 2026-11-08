दीवाली पर Ramayana का महा-धमाका, बॉक्स ऑफिस पर आई नोटों की आंधी; ऐतिहासिक कमाई का बना रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के फेस्टिव सीजन में सिनेमाघरों में रिलीज की गई फिल्म रामायणम् (Ramayana) ने अपनी शानदार कहानी और विजुएल इफ्टे्स के दम पर सभी का दिल जीत लिया है। थिएटर्स में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाली अभिनेता रणबीर कपूर की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी अपनी धाक जमाई है।

इसका अंदाजा आप रामायणम् के दीवाली कलेक्शन के जरिए लगा सकते हैं, जोकि ऐतिहासिक रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के चौथे दिन रामायणम् ने कितना कारोबार किया है। दीवाली पर रामायणम् का महा-धमाका 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की गई निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नीतेश तिवारी की रामायणम् ने सही मायनों में दर्शकों के दिलों-दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है। दीवाली के खास अवसर पर रामायणम् पार्ट-1 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाते हुए 50 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्डतोड़ कारोबार कर लिया है।

ऐसे में रामायणम् ने इस बार बॉक्स ऑफिस पर एक नई हिस्ट्री लिख डाली है। रिलीज के चौथे दिन के कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो अब रणबीर कपूर और यश की इस माइथोलॉजिकल मूवी का नेट कारोबार 230 करोड़ के आंकड़े के पार पहुंच गया है, जोकि अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है।

रामायणम् कलेक्शन डिटेल्स- दीवाली के फेस्टिव सीजन को जहन में रखते हुए रामायणम् को एक्सटेंडेड वीकेंड के आधार पर सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया है, ताकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिहाज से फायदा मिल सके। इसका अंदाजा आप रामायणम् के प्रतिदिन कलेक्शन डिटेल्स के आधार पर लगा सकते हैं, जो इस प्रकार है-