सनी देओल ने किया Ramayana का रिव्यू, पौराणिक फिल्म के हुए मुरीद; पर्दे के 'बजरंगी बली' बोले- हॉलीवुड से बेहतर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त सिनेमाघरों में अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और यश (Yash) स्टारर माइथोलॉजिकल फिल्म रामायणम् दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। इस मूवी में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले अभिनेता सनी देओल ने हाल ही में इसे देखा है और अब सोशल मीडिया पर इसका स्पेशल रिव्यू शेयर किया है।

रिव्यू करते हुए सनी ने रामायणम् (Ramayana) को हॉलीवुड से भी बेहतर फिल्म होने के दावा किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्या फिल्म एक्टर ने निर्देशक नीतेश तिवारी की रामायणम् को लेकर क्या-क्या कहा है- रामायणम् को लेकर बोले सनी देओल हाल ही में सनी देओल (Sunny Deol) ने फिल्म रामायणम् को वॉच किया है। इसके बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट वीडियो शनिवार को शेयर किया और उसमें फिल्म की खासियत के बारे में खुलकर बात की है और कहा है- मैं अभी-अभी अपनी फिल्म रामायणम् को देखकर आया हूं। मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी जाकर रामायणम् को देखे।