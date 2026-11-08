'21 साल का वनवास खत्म', Ramayana के लक्ष्मण बनकर छाए रवि दुबे: पत्नी सरगुन मेहता का छलका दर्द

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्माता नमित मल्होत्रा की फिल्म रामायणम् में टीवी एक्टर रवि दुबे ने लक्ष्मण का अहम किरदार निभाया है। जिस दमदर तरीके से रवि ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, उसकी प्रशंसा हर कोई कर रहा है। अब इस मामले में नया नाम रवि दुबे की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री सरगुन मेहता का शामिल हो रहा है।

सरगुन ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट को शेयर कर अपने पति के 21 साल संघर्ष की कहानी को बयां किया है। आइए जानते हैं कि सरगुन ने रवि को लेकर क्या कहा है- पति रवि दुबे को लेकर सरगुन मेहता का पोस्ट शनिवार को सरगुन मेहता ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें रवि दुबे के रामायणम् किरदार लक्ष्मण की कई तस्वीरें शामिल हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में सरगुन ने लिखा है-