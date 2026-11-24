20वें दिन Ramayana की रफ्तार हुई और तेज, मंगलवार को Ranbir Kapoor की फिल्म ने किया छप्परफाड़ कलेक्शन
रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की पौराणिक फिल्म रामायणम् (Ramayana) को सिनेमाघरों में तीन हफ्ते होने जा रहे हैं। फिल्म ने 20वें दिन कितना कमाया है? जानिए...
HighLights
मंगलवार को रामायणम् की कमाई में बढ़ोतरी
दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बनी रामायणम्
धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंची रामायणम्
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तीन हफ्ते से पहले ही 1700 करोड़ रुपये के पार कलेक्शन करने वाली रामायणम् (Ramayana) बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा रही है। करीब 9 साल में बनकर तैयार हुई रामायणम् दो पार्ट में बन रही है और इसका बजट 4000 करोड़ बताया जा रहा है।
पहले पार्ट की रिलीज से पहले ही ऐसी चर्चा होने लगी थी कि आखिर रामायणम् कैसे 4000 करोड़ का बजट वसूल कर पाएगी। मगर फिल्म के पहले ही पार्ट ने तीन हफ्ते से ही पहले ही 1700 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। यह आंकड़ा तो वर्ल्डवाइड है। हालांकि, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी रामायणम् का खूब दबदबा देखने को मिल रहा है।
रामायणम् का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रामायणम् को आज 20 दिन हो गए हैं। वीकेंड में धुआंधार कमाई करने वाली रणबीर की फिल्म का कारोबार बीते दिन सोमवार को घटा था। मगर मंगलवार को फिर से कमाई में तगड़ा उछाल आया है।
सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, रामायणम् ने 14,596 शोज के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 15.41 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं, फिल्म का सिंगल डे ग्रॉस कलेक्शन 18.18 करोड़ रुपये है। हालांकि, यह शुरुआती आंकड़ा है। सही आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं।
कितना है रामायणम् का टोटल कलेक्शन
20वें दिन की कमाई को मिलाकर रामायणम् ने टोटल नेट कलेक्शन 970.86 करोड़ रुपये कर लिया है। वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1,159.83 करोड़ रुपये हो गया है।
दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बनी रामायणम्
नितेश तिवारी निर्देशित रामायणम् भारतीय सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। टॉप पर अभी भी रणवीर सिंह की धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) है जिसने बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 1108.09 करोड़ रुपये लाइफटाइम नेट कलेक्शन किया था। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही दिनों में रणबीर की रामायणम्, धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी।
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