जागरण संवाददाता, कानपुर। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का देशव्यापी हितचिंतक अभियान 22 नवंबर से छह दिसंबर तक चलेगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने रविवार को आर्यनगर के गैंजेस क्लब में आयोजित ‘मंगल मिलन’ कार्यक्रम में बताया कि दो लाख गांवों तक पहुंच एक करोड़ हिंदुओं को हितचिंतक बनाने का लक्ष्य है। पिछली बार 72 लाख लोग जुड़े थे। प्रदेश में 25 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि विहिप में सदस्यता की परंपरा नहीं है और संगठन सभी हिंदुओं को अपना मानता है। हितचिंतक बनने के लिए 20 रुपये शुल्क निर्धारित है। यह अभियान प्रत्येक तीन वर्ष में चलाया जाता है। इसके जरिये लोगों को संगठन के सेवा, सुरक्षा और संस्कार संबंधी कार्यों तथा देश-विदेश की गतिविधियों से अवगत कराया जाता है।