Ramayana की टेंशन बनी धनुष की Om! दूसरे कमाई के मामले में टॉपर निकली नई साउथ फिल्म
साउथ सुपरस्टार धनुष की लेटेस्ट फिल्म ओम ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।
HighLights
दूसरे दिन ओम ने की बंपर कमाई
अब तक कर चुकी है इतना कारोबार
धनुष और ममूटी की नई फिल्म ओम
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस शुक्रवार नई फिल्म के तौर पर साउथ सुपरस्टार धनुष की लेटेस्ट फिल्म ओम को रिलीज किया गया है। जैसी उम्मीद की जा रही थी, उसी के हिसाब से ओम कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस (Om Box Office Collection) पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है।
ममूटी और धनुष स्टारर ओम को कमर्शियल तौर पर अच्छी शुरुआत मिली है और दूसरे दिन इस मूवी के कलेक्शन में इजाफा देखने को मिला है, जिससे कहीं न कहीं रामायणम् की टेंशन बढ़ सकती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-
ओम ने दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन
धनुष की ओम को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थीं। वैसे तो इस मूवी को 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। लेकिन रजनीकांत की जेलर 2 संग क्लैश से बचने के लिए ओम को 20 नवंबर की रिलीज डेट मिली। अब जब ये फिल्म आ गई है, तो कमाई के मामले में इसने धमाल मचाना शुरू कर दिया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के दूसरे ओम ने घरेलू बॉक्स ऑफिस 15 करोड़ से अधिक की कमाई है।
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अब दो दिन में इंडिया में धनुष की इस मूवी का नेट कलेक्शन 33 करोड़ के पार पहुंच गया है। इसके अलावा गौर किया जाए ओम के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तरफ तो वह दो दिन के भीतर 60 करोड़ के पार पहुंच गया है। जिस तरह से अभी ये मूवी कमाई कर रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ओम ओपनिंग वीकेंड तक ग्लोबली 100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच सकती है।
पहला दिन- 18.10 करोड़
दूसरा दिन- 15.40 करोड़
टोटल- नेट कलेक्शन- 33.50 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 60.90 करोड़
मालूम हो कि ओम ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत रणबीर कपूर की रामायणम् को टक्कर देने की कोशिश की है। लेकिन जो क्रेज और जिस तरह की कमाई फिलहाल रामायणम् पार्ट-1 की चल रही है, उसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं ओम के लिए नामुमकिन होगा।
13 साल बाद लौटी धनुष और ममूटी की जोड़ी
मालूम हो कि फिल्म ओम के जरिए धनुष और वेटरन साउथ एक्टर ममूटी की जोड़ी 13 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी लौटी है। ओम से पहले आखिरी बार ये दोनों कलाकार मलायलम सिनेमा की कॉमेडी फिल्म कम्मथ एंड कम्मथ (2013) में एक साथ नजर आए थे।
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