एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस शुक्रवार नई फिल्म के तौर पर साउथ सुपरस्टार धनुष की लेटेस्ट फिल्म ओम को रिलीज किया गया है। जैसी उम्मीद की जा रही थी, उसी के हिसाब से ओम कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस (Om Box Office Collection) पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है।

ममूटी और धनुष स्टारर ओम को कमर्शियल तौर पर अच्छी शुरुआत मिली है और दूसरे दिन इस मूवी के कलेक्शन में इजाफा देखने को मिला है, जिससे कहीं न कहीं रामायणम् की टेंशन बढ़ सकती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-

ओम ने दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन धनुष की ओम को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थीं। वैसे तो इस मूवी को 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। लेकिन रजनीकांत की जेलर 2 संग क्लैश से बचने के लिए ओम को 20 नवंबर की रिलीज डेट मिली। अब जब ये फिल्म आ गई है, तो कमाई के मामले में इसने धमाल मचाना शुरू कर दिया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के दूसरे ओम ने घरेलू बॉक्स ऑफिस 15 करोड़ से अधिक की कमाई है।

पहला दिन- 18.10 करोड़

दूसरा दिन- 15.40 करोड़

टोटल- नेट कलेक्शन- 33.50 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 60.90 करोड़ मालूम हो कि ओम ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत रणबीर कपूर की रामायणम् को टक्कर देने की कोशिश की है। लेकिन जो क्रेज और जिस तरह की कमाई फिलहाल रामायणम् पार्ट-1 की चल रही है, उसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं ओम के लिए नामुमकिन होगा।