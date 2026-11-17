एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। निर्देशक राजकुमार पेरियासामी की आने वाली फिल्म ओम (OM) में अपने किरदार के लिए साई पल्लवी (Sai Pallavi) ने कड़ी मेहनत की है। एक्ट्रेस ने अपना लुक पूरी तरह बदल लिया।

उनके इस फैसले ने उनके परिवार वालों को भी हैरान कर दिया। हाल ही में अभिनेत्री ने बताया कि अपने किरदार में ढलने के लिए उन्हें अपने बाल कटवाने पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि इस बदलाव को देखकर उनके माता-पिता का रिएक्शन कैसा था।

बता दें कि एक्ट्रेस बहुत जल्द फिल्म ओम में नजर आएंगी जिसमें उनके साथ ममूटी और धनुष भी होंगे। फिल्म के लिए बाल कटवाने के बाद साई पल्लवी की मां का कैसा रिएक्शन था इस बारे में एक्ट्रेस ने बात की।म

किरदार के लिए साई ने लिया फैसला 'बिहाइंडवुड्स' को दिए एक हालिया इंटरव्यू में साई पल्लवी ने बताया कि अगर उनके किरदार की मांग नहीं होती, तो वह कभी अपने बाल नहीं कटवातीं। उन्होंने कहा,'मैंने सिर्फ अपने किरदार के लिए बाल कटवाए। वरना मैं ऐसा फैसला कभी नहीं लेती।'

अभिनेत्री ने अपने माता-पिता से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया,'बाल कटवाने के बाद मैंने अपनी मां को वीडियो कॉल किया। मुझे देखते ही उन्होंने कॉल काट दिया। फिर मैंने अपने पिता को कॉल किया। उन्होंने हैरानी से पूछा, 'पल्लवी, यह विग है, है ना?' जब मैंने उन्हें सच बताया, तो उन्होंने बात मान ली और मेरी मां को भी समझा दिया।'