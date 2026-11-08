32 साल पुरानी फिल्म ने बिगाड़ा Ramayana का गणित! 4000 करोड़ की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिली टक्कर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाघरों में मौजूदा समय में फिल्म रामायणम् (Ramayana) का बोलबला देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर भी रणबीर कपूर की ये लेटेस्ट फिल्म अपना कमाल दिखा रही है। इस बीच अभिनेता अक्षय कुमार की एक पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म ने रामायणम् के सामने अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश की है।

32 साल पहले आई 90 के दशक की इस कल्ट मूवी को हाल ही में थिएटर्स में दोबारा से री-रिलीज किया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सी फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर री-रिलीज में इसका प्रदर्शन कैसा रहा है।

रामायणम् को किस फिल्म ने की दी टक्कर देने की कोशिश इस लेख में सुपरस्टार अक्षय कुमार की जिस फिल्म के बारे में बात की जा रही है, वह 90 के दशक में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहरा (Mohra) है, जिसे 6 नवंबर धनतेरस के खास मौके पर सिनेमाघरों में 4K वर्जन के साथ री-रिलीज किया गया। हालांकि, रामायणम् के कारण मोहरा को बहुत कम स्क्रीन्स प्रदर्शित होने के लिए मिले हैं। लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स पर ये मूवी दिखाई जा रही हैं, वहां ऑडियंस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा।

इसके अलावा रामायणम् के साथ मोहरा के कमर्शियल परफॉर्मेंस की तुलना की बात की जाए तो वह असंभव है। क्योंकि निर्देशक नीतेश तिवारी की पौराणिक मूवी ने अब तक रिलीज के तीन दिन के भीतर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 182 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर लिया है।