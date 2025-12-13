बॉक्स ऑफिस की असली 'धुरंधर' निकली साउथ की ये 3 फिल्में, 2025 में 1,384 करोड़ रुपए का किया बिजनेस

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    साउथ फिल्मों का क्रेज अब सिर्फ तमिल-तेलुगु ऑडियंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी दर्शक भी वहां की फिल्मों की कहानियों में डूब जाते हैं। साल 2025 में ...और पढ़ें

    2025 में इन 3 साउथ फिल्मों का रहा दबदबा/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 भी अब खत्म होने वाला है और हम सब एक नए साल में कदम रखने वाले हैं। नए साल में बड़े पर्दे पर कई ऐसी फिल्में आएंगी, जिसकी चर्चा काफी सालों से है। अगले साल राजा साब से लेकर टॉक्सिक, रामायण, लव एंड वॉर सहित कई बड़ी फिल्में ऑडियंस देख पाएगी। 

    नए साल में कदम रखने से पहले 2025 का एक लेखा-जोखा देख लेते है। साल 2025 में बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में आईं, लेकिन उनमें से सिर्फ छावा-सैयारा और धुरंधर, ये तीन फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर पाई। वहीं दूसरी तरफ 2024 के बाद 2025 में भी साउथ सिनेमा का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर बना रहा। साउथ फिल्मों में 2025 में संस्कृति भी दिखी और एक्शन भी, जो दर्शकों को थिएटर तक खींचकर लाने में सफल रही। कौन सी तीन साउथ फिल्मों का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर इस साल रहा, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    कांतारा चैप्टर 1

    लोककथाओ की कहानी कैसे पेश किया जाए, ताकि दर्शक उससे कनेक्ट करे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1। इस साल 2 अक्टूबर को रिलीज हुई ये फिल्म अध्यातम और कला की गहराई को दिखाती है और ऑडियंस का पूर्वजों, उनके बलिदान और उनकी आस्था पर विश्वास दिलाती है। 

    kantara chapter 1 61st hindi highest grossing film

    2022 में रिलीज हुई कांतारा को इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि मेकर्स ने इसे सिर्फ साउथ ऑडियंस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हिंदी ऑडियंस के लिए पैन इंडिया रिलीज किया।  'कांतारा संकल्प' नाम का एक वायरल सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी बना। सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने इंडिया में 622.04 करोड़ का नेट, ग्रॉस 740.89 करोड़ और वर्ल्डवाइड 851.89 करोड़ का बिजेनस किया था।

    लोका चैप्टर 1: चंद्रा

    अब तक हमने कृष, स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों के साथ मेल सुपरहीरो ही देखे थे, लेकिन साउथ फिल्म 'लोका' ने इंडियन ऑडियंस को अपनी फीमेल सुपरहीरो दे दी है। चंद्रा ने अपनी बेबाकी और एक्टिंग से कहानी को इतना पावरफुल बना दिया, जिसकी वजह से ये फिल्म थिएटर के साथ-साथ OTT पर भी छाई रही। इस फिल्म के जरिए निर्देशक ने कॉमिक के सुपरहीरो की कहानियों से हटकर दुनिया के सामने कुछ नया पेश किया, जिससे ऑडियंस कनेक्ट हुई।

    आम तौर पर साउथ फिल्मों में हीरो का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन एक हीरोइन ने कंधों पर अपनी फिल्म को उठाते हुए इसे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनाया, जिसने लोगों का नजरिया बदल दिया। लोका ने भारत में कुल 156.82 करोड़ रुपए कमाए, जबकि दुनियाभर में मूवी का कलेक्शन 303.67 करोड़ तक का हुआ है।

    lokha

    दे कॉल हिम ओजी

    साउथ की इस साल की तीसरी सबसे सफल फिल्मों में पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'ओजी' भी शामिल है। 25 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म में पवन कल्याण ने एक दमदार गैंगस्टर की भूमिका निभाई। कहानी एक रहस्यमय अतीत वाले गैंगस्टर के इर्द-गिर्द घूमती है। मूवी ने दुनियाभर में 290 करोड़ रुपए कमाए।

    सिर्फ इन 3 सुपरहिट फिल्मों ने ही मिलकर बॉक्स ऑफिस पर 1,384 करोड़ का बिजनेस किया। अब साउथ की एक और बड़ी फिल्म 'अखंडा-2' सिनेमाघरों में आई है, जिसमें नंदमुरी बालाकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म ने 30 करोड़ के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर और 35 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाए हैं। ये फिल्म अगर बहुत अच्छी चलती है, तो 2024 में पुष्पा 2 की तरह एक बार फिर से 2025 में साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड को बॉक्स ऑफिस पर ओवरशैडो कर जाएगी।