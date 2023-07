Insidious 5 Collection: तीसरे दिन 'इनसिडियस 5' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, 72 हूरें-नीयत से ज्यादा की कमाई

Insidious The Red Door Box Office Collection साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल इनसिडियस फ्रेंचाइजी की पांचवीं फिल्म दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। भारत में भी इनसिडियस द रेड डोर ने तीन दिन अच्छा कलेक्शन कर लिया है। तीसरे दिन फिल्म की कमाई में उछाल भी देखने को मिली। जानिए इनसिडियस 5 का शनिवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।

नई दिल्ली, जेएनएन। Insidious The Red Door Box Office Collection Day 3: संजय पूरन चौहान की निर्देशित '72 हूरें' और विद्या बालन की 'नीयत' इसी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इन मूवीज को लेकर काफी समय से बज बना हुआ था, लेकिन ये दो दिनों में ही ढेर हो गईं। इन फिल्मों से अच्छी कमाई हॉलीवुड फिल्म 'इनसिडियस द रेड डोर' कर रही है। 6 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हॉरर फिल्म 'इनसिडियस द रेड डोर' (Insidious The Red Door) बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म ने पहले और दूसरे दिन से ज्यादा कलेक्शन तीसरे दिन किया। यहां जानिए फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इनसिडियस 5 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 'इनसिडियस 5' (Insidious 5) ने पहले और दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। हालांकि, वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिला है। फिल्म ने कमाई में शनिवार को 70 प्रतिशत जम्प किया है। पैट्रिक विल्सन की निर्देशित मूवी ने तीसरे दिन 3.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। जबकि सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को 72 हूरें ने 45 लाख की कमाई की थी, वहीं 'नीयत' डेढ़ करोड़ का बिजनेस कर पाई। शनिवार को 'इनसिडियस द रेड डोर' का जो कलेक्शन देखने को मिला, इससे साफ है कि रविवार को भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। वैसे भी वीकेंड्स पर सिनेमाघरों के फुल होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि संडे को मूवी अच्छी कमाई कर सकती है। भारत में इनसिडियस 5 का कुल कलेक्शन रिलीज के बाद से ही 'इनसिडियस 5' भारत में अच्छा कलेक्शन कर रही है। पहले दिन मूवी ने 2.1 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था और दूसरे दिन 2.01 करोड़ का। महज तीन दिन में इस डरावनी मूवी ने सिर्फ भारत में 7.51 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। अगर आंकड़े ऐसे ही बढ़ते रहे तो 'इनसिडियस 5' कोरोना महामारी के बाद पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई वाली डरावनी फिल्म बन जाएगी। क्या है 'इनसिडियस 5' की कहानी? सोनी पिक्चर्स की 'इनसिडियस द रेड डोर' में दिखाया गया कि 10 साल के बाद जॉश (पैट्रिक विल्सन) और डॉल्टन (टाय सिम्प्किंस) की जिंदगी में फिर से उन्हीं भूतों की वापसी हो जाती है, जिन्हें उन्होंने भगा दिया था। इस फिल्म में दोनों भूतों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की कोशिश करते दिखाई देंगे।

