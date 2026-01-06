Language
    Ikkis Box Office Collection Day 6: कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है इक्कीस, छठे दिन कमाई इतनी रकम

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:47 PM (IST)

    Ikkis Collection Day 6: अमिताभ बच्चन के नाती और अभिनेता अगस्त्य नंदा की लेटेस्ट फिल्म इक्कीस कमाई के मामले में लगातार संघर्ष कर रही है। रिलीज के छठे द ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    इक्कीस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ikkis Box Office Day 6: नए साल के मौके पर फिल्म इक्कीस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। माना जा रहा था कि कमाई के मामले में मैडॉक फिल्म्स के बैनर तली बनी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। लेकिन ओपनिंग डे के बाद इसका कलेक्शन नीचे की तरफ ही गिरा है और फिल्म का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। 

    रिलीज के छठे दिन भी इक्कीस का हाल बेहाल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के नाती और एक्टर अगस्त्य नंदा की लेटेस्ट फिल्म ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कारोबार किया है। 

    बॉक्स ऑफिस पर इक्कीस की हालत खराब

    कमर्शियल लॉस से बचने के लिए इक्कीस को 25 दिसंबर की बजाय 1 जनवरी को रिलीज किया गया। इसके बावजूद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही है। रिलीज के छठे दिन इक्कीस का कारोबार कुछ खास नहीं रहा है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को अगस्त्य नंदा की इस मूवी ने करीब 1.30 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो बेहद निराशाजनक माना जा रहा है। 

    ikkiscastfees

    छठे दिन की कमाई को जोड़ दिया जाए तो अब इक्कीस का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 23 करोड़ के करीब पहुंचा है। ऐसे में अपना बजट निकालने के लिए भी इक्कीस को मारा-मारी करनी पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इक्कीस की कुल लागत 60 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। 

    इक्कीस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्राफ

    • पहला दिन- 7 करोड़

    • दूसरा दिन- 3.5 करोड़

    • तीसरा दिन- 4.65 करोड़

    • चौथा दिन- 5 करोड़

    • पांचवां दिन- 1.35 करोड़

    • टोटल कलेक्शन- 1.30 करोड़

    गौर करने वाली बात है कि इक्कीस को लेकर काफी बज देखने को मिला, उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर छाप छोड़ने में ये मूवी विफल रही है। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होने के बाद भी इक्कीस कमर्शियल तौर पर सफलता हासिल करने में नाकाम रही है। 

