Ikkis Box Office Collection Day 6: कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है इक्कीस, छठे दिन कमाई इतनी रकम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ikkis Box Office Day 6: नए साल के मौके पर फिल्म इक्कीस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। माना जा रहा था कि कमाई के मामले में मैडॉक फिल्म्स के बैनर तली बनी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। लेकिन ओपनिंग डे के बाद इसका कलेक्शन नीचे की तरफ ही गिरा है और फिल्म का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है।

रिलीज के छठे दिन भी इक्कीस का हाल बेहाल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के नाती और एक्टर अगस्त्य नंदा की लेटेस्ट फिल्म ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कारोबार किया है।

बॉक्स ऑफिस पर इक्कीस की हालत खराब कमर्शियल लॉस से बचने के लिए इक्कीस को 25 दिसंबर की बजाय 1 जनवरी को रिलीज किया गया। इसके बावजूद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही है। रिलीज के छठे दिन इक्कीस का कारोबार कुछ खास नहीं रहा है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को अगस्त्य नंदा की इस मूवी ने करीब 1.30 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो बेहद निराशाजनक माना जा रहा है।