10हफ्ते बाद भी नहीं रुका Hanuman Ansh का तांडव, 'महाबली' की कृपा से 71वें दिन हुआ चमत्कार; मेकर्स की भरी झोली

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 2 करोड़ के बजट में बनी और दुनियाभर में 440 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली नीम करोली बाबा की कहानी लोगों को खूब लुभा रही है। यही वजह है कि 10 हफ्ते बाद भी वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर न तो दृश्यम और न ही जेलर इस फिल्म की रफ्तार को कम कर पाए। भक्तिपूर्ण फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस के 71वें दिन के आंकड़ें सामने आ चुके हैं, जो वाकई कमाल के हैं।

71वें दिन दुनियाभर में हनुमान अंश ने किया कमाल सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, हनुमान अंश (Hanuman Ansh Collection) ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 71 दिनों में कुल 448.61 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म का कुल कलेक्शन 48.40 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस फिल्म को ओवरसीज मार्केट में 11 सितंबर को रिलीज किया गया था, जहां मूवी का रिस्पांस काफी अच्छा था।

इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। मूवी ने नॉर्थ अमेरिका में अकेले 10 लाख डॉलर यानी कि 1 मिलियन का बिजनेस किया है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी ये हनुमान अंश साल 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी हनुमान अंश? वर्ल्डवाइड धूम मचाने वाली इस फिल्म का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुल कलेक्शन 339.13 करोड़ तक नेट पहुंचा है और ग्रॉस कमाई 400.21 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 71वें दिन फिल्म में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 3 (Drishyam 3) और जेलर 2 के सामने 14 लाख का कलेक्शन किया है।