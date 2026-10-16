हनुमान अंश के बाद अब बनेगी 'महादेव अंश' फिल्म, बिहार से निकली कहानी, यूपी में होगी शूटिंग

संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। Varanasi Film Shooting : धर्म और अध्यात्म की कहानियां अब बड़े पर्दे पर नया रूप लेने जा रही हैं। ‘हनुमान अंश’ के बाद अब ‘महादेव अंश’ फिल्म की तैयारी है।

खास बात यह है कि इस फिल्म की कहानी बिहार के दरभंगा से निकली है, जबकि इसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश की शिवनगरी वाराणसी में होगी।

वर्ष 2027 में रिलीज करने की योजना

दरभंगा केवटी प्रखंड के पिंडारूच पंचायत अंतर्गत गोपालपुर निवासी डा. विक्रम मिश्रा की धार्मिक पुस्तक ‘महादेव अंश’ पर फिल्म बनाई जाएगी।

शिव त्रिशूल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म को वर्ष 2027 में रिलीज करने की योजना है।

मुंबई के ताज होटल में साहित्यकार चेतन भगत ने डा . विक्रम मिश्रा द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन किया। फिल्म की कहानी आस्था और अध्यात्म पर आधारित होगी और इसकी शूटिंग वाराणसी में की जाएगी।

आस्था और अध्यात्म पर आधारित होगी फिल्म

डा विक्रम मिश्रा ने बताया कि फिल्म की कहानी उनकी पुस्तक ‘महादेव अंश’ पर आधारित होगी। उन्होंने इसे देवराहा बाबा के चरणों में समर्पित बताया।

फिल्म के माध्यम से भारतीय संत परंपरा, धार्मिक आस्था और अध्यात्म से जुड़ी मान्यताओं को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। डा. मिश्रा के अनुसार, कहानी की रूपरेखा और पटकथा का पहला खंड राइटर्स एसोसिएशन में सुरक्षित कराया गया है।

फिल्म के गीतकार, संगीतकार, छायांकन निर्देशक और निर्देशक के साथ अनुबंध भी हो चुका है। फिल्म के आधिकारिक शीर्षक और पोस्टर की घोषणा जल्द किए जाने की तैयारी है। ऑडिशन से चुने जाएंगे मुख्य कलाकार फिल्म में मुख्य अभिनेता और अन्य कलाकारों का चयन ऑडिशन के माध्यम से किया जाएगा। निर्माण से जुड़ी टीम के अनुसार, फिल्म की शूटिंग वाराणसी में होगी। हालांकि, शूटिंग शुरू होने की तारीख और कलाकारों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं।फिल्म की रिलीज के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पटकथा और अन्य तकनीकी तैयारियों पर काम किया जा रहा है।