अक्टूबर का वेतन चाहिए तो पूरा कराएं डाटा सत्यापन, मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग ने तय की समयसीमा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान से जुड़े डाटा के सत्यापन को लेकर शिक्षा विभाग ने कई कदम उठाए हैं।

सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को शुक्रवार को निर्धारित प्रपत्र में शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन कर संबंधित कागजात प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

निर्देश के अनुसार, प्रधानाध्यापकों को विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों के डाटा का संबंधित अभिलेखों से मिलान करना होगा। सत्यापन के बाद निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर शुक्रवार को ही बीआरसी में जमा करना है।

इसके बाद बीआरसी के लेखा सहायक को संकलित प्रतिवेदन हार्ड और साफ्ट कापी में उसी दिन शाम तक शिक्षा भवन में उपलब्ध कराना है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर माह का वेतन भुगतान सीएमएमएस और एचआरएमएस के डाटा का सत्यापन पूरा होने के बाद ही किया जाएगा।