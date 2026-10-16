71वें दिन बदल गया Hanuman Ansh की कमाई का गणित, 'नई नवेली' के सामने किया शॉकिंग कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश ने 7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये के साथ खाता खोला था और दो हफ्तों तक धीमी कमाई की थी। लेकिन तीसरे हफ्ते से कमाई की रफ्तार पकड़ने के बाद फिल्म ने अपनी कमाई से सबको हैरान कर दिया।

डिवोशनल फिल्म ने थिएटर्स में 2 हफ्ते महीने से ज्यादा पूरे कर लिये हैं और अब आइए जानते हैं फिल्म के 71वें दिन यानी शुक्रवार की कमाई- हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 71 सैकनिल्क के मुताबिक, पिछले वीकेंड तक फिल्म करोड़ों में खेल रही थी। लेकिन अब इस वीकेंड थिएटर्स में चार फिल्मों के रिलीज होने के कारण इसकी कमाई पर साफ असर पड़ा है। इस वीकेंड सिनेमाघरों में नई नवेली, राणाबली, प्रहार और जेलर 2 ने दस्तक दे दी है। इस वजह से फिल्म के शोज भी कम हो गए हैं। जहां हनुमान अंश 1000 से ज्यादा स्क्रीन पर चल रही थी वहीं शुक्रवार को इसे सिर्फ 315 शोज मिले। जिसके साथ इसने फ्राइडे को 0.12 करोड़ रुपये की कमाई की।