बॉक्स ऑफिस पर Drishyam The Conclusion का धांसू कलेक्शन, 7 दिन में तोड़ा मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म 'दृश्यम द कॉन्क्लूजन' (Drishyam The Conclusion) ने सात दिनों में मोहनलाल की 'दृश्यम 3' के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

भले ही अजय देवगन की दृश्यम, मलयालम फिल्म की हिंदी रीमेक है, लेकिन अभिषेक पाठक ने तीसरी फिल्म को ओरिजिनल दृश्यम 3 से अलग बनाया और इसका क्लाइमैक्स भी बिल्कुल अलग है। दोनों फिल्में करीब 4 महीने के गैप में रिलीज हुईं।

मोहनलाल की फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड मई में रिलीज हुई मोहनलाल की दृश्यम 3 ने दुनियाभर में 239 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। अब 2 अक्टूबर को अजय देवगन की दृश्यम 3 यानी 'दृश्यम द कॉन्क्लूजन' रिलीज हुई, जिसने महज 7 दिनों में ही यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

अजय देवगन की दृश्यम 3 का कलेक्शन सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, 'दृश्यम द कॉन्क्लूजन' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सातवें गुरुवार को 11.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है जो ज्यादा भी हो सकता है। इससे पहले छठे दिन फिल्म का कारोबार 15 करोड़ रुपये के पार था। महज 7 दिनों में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 243.60 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

दृश्यम 3 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन दृश्यम 3, अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है। इस फिल्म का क्रेज सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी खूब देखने को मिल रहा है। दुनियाभर में फिल्म ने 360 करोड़ रुपये के पार कारोबार कर लिया है। ओवरसीज में कलेक्शन 80 करोड़ के आसपास है।