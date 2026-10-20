18वें दिन अजय देवगन की Drishyam 3 के साथ हो गया खेला, राम नवमी पर बदला कमाई का पूरा समीकरण

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म दृश्यम 3 जल्द ही रिलीज का तीसरा सप्ताह पूरा कर लेगी। रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक कमाई के मामले में ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म शानदार प्रदर्शन करती नजर आई है और बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है।

लेकिन रिलीज के 18वें दिन दृश्यम 3 (Drishyam 3) के साथ कमाई के मामले में बड़ा खेला हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि राम नवमी के मौके पर इस मूवी ने कितना कारोबार किया है। 18वें दिन दृश्यम 3 का कारोबार 2 अक्टूबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली अजय देवगन की दृश्यम 3 को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। अपनी दमदार कहानी और पॉपुलर फ्रेंचाइजी होने की वजह से दृश्यम 3 को काफी सफलता मिली है। बॉक्स ऑफिस पर अब तक कमाल दिखाने वाली ये फिल्म रिलीज के 18वें दिन पटरी से उतरती हुई नजर आई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 18वें दिन दृश्यम पार्ट 3 की कमाई 3.40 करोड़ रही है।