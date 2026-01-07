Dhurandhar Worldwide Collection: धुरंधर ने 1 महीने में तोड़े 9 बड़े रिकॉर्ड्स, मंगलवार को भी हुई पैसों की बारिश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 की सबसे हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म 'धुरंधर' का कहर 2026 में भी बरस रहा है। इस साल की फिल्मों पर भी फिलहाल 'धुरंधर' खतरा बनकर मंडरा रही है। इंडिया में 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी ये फिल्म दुनियाभर में तो कमाई का एक के बाद एक नया रिकॉर्ड सेट कर रही है।

मंगलवार को भी विदेशी बॉक्स ऑफिस पर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने खूब धूम मचाई है। इस फिल्म का 33 दिनों में वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन पहुंचा है और महज 1 महीने के अंदर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कौन से रिकॉर्ड बनाए और तोड़े हैं, इस आर्टिकल में देखें हर एक डिटेल:

मंगलवार को भी धुरंधर का खौफ रहा बरकरार 33 दिन पहले 5 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' दंगल के बाद दुनियाभर में हिंदी सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। स्पाई थ्रिलर फिल्म को विदेशों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में रिलीज किया गया था। फॉरेन कंट्रीज में धुरंधर ने अभी तक कितने कमाए, नीचे देखें हर डिटेल:

एक महीने में धुरंधर ने तोड़े ये बड़े रिकॉर्ड्स धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस फिल्म ने एक महीने में कई बनाए और कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस फिल्म के साथ कौन-कौन से रिकॉर्ड रहे,चलिए बताते हैं: