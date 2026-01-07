Language
    Dhurandhar Worldwide Collection: धुरंधर ने 1 महीने में तोड़े 9 बड़े रिकॉर्ड्स, मंगलवार को भी हुई पैसों की बारिश

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:20 PM (IST)

    धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 33 दिनों में की इतनी कमाई/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 की सबसे हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म 'धुरंधर' का कहर 2026 में भी बरस रहा है। इस साल की फिल्मों पर भी फिलहाल 'धुरंधर' खतरा बनकर मंडरा रही है। इंडिया में 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी ये फिल्म दुनियाभर में तो कमाई का एक के बाद एक नया रिकॉर्ड सेट कर रही है।

    मंगलवार को भी विदेशी बॉक्स ऑफिस पर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने खूब धूम मचाई है। इस फिल्म का 33 दिनों में वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन पहुंचा है और महज 1 महीने के अंदर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कौन से रिकॉर्ड बनाए और तोड़े हैं, इस आर्टिकल में देखें हर एक डिटेल:

    मंगलवार को भी धुरंधर का खौफ रहा बरकरार

    33 दिन पहले 5 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' दंगल के बाद दुनियाभर में हिंदी सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। स्पाई थ्रिलर फिल्म को विदेशों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में रिलीज किया गया था। फॉरेन कंट्रीज में धुरंधर ने अभी तक कितने कमाए, नीचे देखें हर डिटेल:

    dhurandhar worldwide

    बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 33 दिनों में टोटल 1247.1 करोड़ कमाए हैं और ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म का कलेक्शन 282 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ओवरसीज मार्केट में धुरंधर सिर्फ पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ने से थोड़ी पीछे है।

    एक महीने में धुरंधर ने तोड़े ये बड़े रिकॉर्ड्स 

    धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस फिल्म ने एक महीने में कई बनाए और कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस फिल्म के साथ कौन-कौन से रिकॉर्ड रहे,चलिए बताते हैं:

    • रणवीर सिंह के करियर की सिंगल डे सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है 'धुरंधर'
    • इंडिया में सबसे तेजी से 500 करोड़ के क्लब में हुई शामिल
    • दुनियाभर में 1 महीने से पहले ही कमा लिए थे 100 करोड़
    • 16वें दिन पर बॉक्स ऑफिस पर तोड़ा था गदर 2 का रिकॉर्ड
    • 26वें दिन पर 700 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली अकेली फिल्म
    • 30 दिनों में 800 करोड़ के क्लब में हुई शामिल
    • छावा और सैयारा को पीछे छोड़कर 2025 की बनी सबसे बड़ी फिल्म
    • वर्ल्डवाइड आरआरआर, पठान, जवान और केजीएफ 2 को छोड़ा पीछे
    • यूएस बॉक्स ऑफिस पर इंडिया की टॉप 5 फिल्मों में हुई शामिल

    अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो धुरंधर वर्ल्डवाइड सिर्फ दंगल से पीछे है, जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 1968.03 करोड़ का है। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अभी भी नहीं हारी है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन भले ही सिंगल डिजिट में आ गया हो, लेकिन ये फिल्म इक्कीस' के बाद 'द राजा साब' पर भी खतरा बनी हुई है, जो 9 जनवरी 2026 में रिलीज होगी।

