    Dhurandhar Box Office Collection Day 33: मंगल रहा शुभ, 33वें दिन पुरानी फॉर्म में लौटी धुरंधर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:34 PM (IST)

    Dhurandhar Collection Day 33: फिल्म धुरंधर रिलीज के दूसरे महीने में एंट्री मार चुकी है। रिलीज के 32वें दिन फिल्म का कलेक्शन निराशाजनक रहा था, लेकिन 33 ...और पढ़ें

    धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Day 33: स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर के बारे में चर्चा महीनेभर बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे कलाकारों से सजी धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करने में सफल रही है। 

    हालांकि, रिलीज के दूसरे महीने में मूवी की शुरुआत थोड़ी खराब रही, लेकिन रिलीज के 33वें दिन धुरंधर ने सॉलिड कमबैक कर सबको ये बता दिया है कि फिलहाल इस मूवी का आतंक बॉक्स ऑफिस पर थमने वाला नहीं है। 

    33वें दिन कितनी हुई धुरंधर की कमाई

    पांचवें मंडे टेस्ट में फेल होने के बाद हर कोई ये अनुमान लगा रहा था कि धुरंधर अब बंपर कमाई करने में असफल रहेगी और आने वाले दिनों में इसके कलेक्शन की रफ्तार पर लगाम रहेगी। लेकिन मंगलवार को धुरंधर ने सभी कयास और अनुमानों को दरकिनार कर दिया है और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी करके दिखाई है।

    सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 33वें दिन धुरंधर ने 5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है, जो 32वें दिन की तुलना में करीब 1 करोड़ अधिक है। इस आधार पर मंगल का दिन धुरंधर के लिए शुभ रहा है और फिल्म ने कमबैक करके दिखाया है।

    इसके अलावा नजर डाली जाए धुरंधर के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ 33वें दिन की कमाई को जोड़ दिया जाए तो अब मूवी का कुल बिजनेस 830 करोड़ के पास पहुंच गया है, जोकि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बता दें कि धुरंधर से पहले कोई भी हिंदी फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 

    बजट से कई गुना हुई कमाई

    मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर का बजट करीब 250 करोड़ बताया जा रहा है और फिल्म का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 830 करोड़ हो गया है। इसके आधार पर देखा जाए तो निर्देशक आदित्य धर की ये मूवी अपनी लागत से करीब साढ़े तीन गुना ज्यादा कमाई करने में सफल रही है। इसके अलावा वर्ल्डवाइड बिजनेस को भी जोड़ दिया जाए तो ये 5 गुना हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो धुरंधर के जरिए मेकर्स ने मोटा मुनाफा कमाया है। 

