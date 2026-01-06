बैन के बाद भी बाज नहीं आ रहीं पाकिस्तानी हसीनाएं, Dhurandhar के गाने पर शादी में की 'शरारत'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बस 'धुरंधर' ही छाई हुई है। कई गल्फ कंट्रीज में ये फिल्म बैन हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इस फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।

'धुरंधर' की सफलता के बीच पाकिस्तान की दो लड़कियों का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह फिल्म के फेमस गाने पर वेडिंग में ठुमके लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तानी हसीनाओं के वीडियो पर इंटरनेट भी रिएक्ट कर रहा है।

'धुरंधर' के इस गाने पर झूम उठीं पाकिस्तान की लड़कियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस क्लिप में दो लड़कियां धुरंधर के शरारत गाने पर डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। अपने एक-एक डांस मूव्स से वह 'शरारत' गाने की हीरोइन आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें डांस करते हुए देखकर आसपास के बैठे हुए लोग भी उन्हें चीयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी हसीनाओं के इस वायरल वीडियो को रोजी नाम के एक एक्स अकाउंट पर शेयर किया है।

Dance on Dhurandhar Movie Song Shararat at Pakistani Wedding 😍 pic.twitter.com/Utn7kxOGo4 — Rosy (@rose_k01) January 4, 2026 यूजर्स बोले-इन्होने तो फिल्म बैन की थी दूसरे यूजर ने लिखा, "इन्होंने तो कहा था कि ये धुरंधर बैन कर रहे हैं। अब ये इसी फिल्म के गाने पर डांस कर रहे हैं और रील्स बना रहे हैं।"एक और अन्य यूजर ने लिखा, "पाकिस्तानी लगता है इंडियन गानों से ऑब्सेस्ड हैं।" कई यूजर्स जहां दो पाकिस्तानी लड़कियों का वायरल वीडियो देखकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ उनके टैलेंट की सराहना भी करते हुए कह रहे हैं कि आर्ट के सामने कोई मजहब नहीं होता।