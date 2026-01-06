Dhurandhar Worldwide Collection: विदेशों में दंगल का घमंड तोड़ेगी 'धुरंधर', 32 दिनों की कमाई देख हिल जाएंगे सब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर का कहर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब भले ही कम हो रहा है, लेकिन विदेशों में तो अभी भी ये स्पाई थ्रिलर फिल्म सभी को अपनी धुन पर ता-ता थैया करवा रही है। इस फिल्म की कमाई दुनियाभर में रुकने का नाम नहीं ले रही है।

जवान का 1148 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब 'धुरंधर' अपने आखिरी शिकार के लिए तैयार है, जोकि आमिर की फिल्म 'दंगल' है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म ने अभी तक वर्ल्डवाइड कितने करोड़ का कलेक्शन किया है और 'दंगल' का रिकॉर्ड तोड़ने से मूवी कितनी दूर है, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

32 दिनों में 'धुरंधर' ने दुनियाभर में की इतनी कमाई किसी भी फिल्म के प्रमोशन से ज्यादा उसका वर्ड ऑफ माउथ उसे फायदा दिलाता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' है, जिसकी वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत 32 करोड़ से हुई थी, लेकिन इसकी तारीफों ने मूवी को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया और देखते ही देखते ये मूवी हिंदी सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है।

दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने से इतनी पीछे 'धुरंधर' जवान का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल करने के बाद अब आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' दंगल का गेम बिगाड़ने की तैयारी कर रही है। अगर धुरंधर को बॉलीवुड की वर्ल्डवाइड हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनना है, तो फिल्म को 728 करोड़ रुपए का बिजनेस ग्लोबली करना होगा।