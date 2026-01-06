Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dhurandhar Worldwide Collection: विदेशों में दंगल का घमंड तोड़ेगी 'धुरंधर', 32 दिनों की कमाई देख हिल जाएंगे सब

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:42 AM (IST)

    Dhurandhar Worldwide Day 35 Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कहर खत्म हुआ हो, लेकिन वर्ल्डवाइड फिल्म अब भी शिकार कर रही ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने से कितनी पीछे है 'धुरंधर'/ फोटो- Instagram

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर का कहर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब भले ही कम हो रहा है, लेकिन विदेशों में तो अभी भी ये स्पाई थ्रिलर फिल्म सभी को अपनी धुन पर ता-ता थैया करवा रही है। इस फिल्म की कमाई दुनियाभर में रुकने का नाम नहीं ले रही है।

    जवान का 1148 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब 'धुरंधर' अपने आखिरी शिकार के लिए तैयार है, जोकि आमिर की फिल्म 'दंगल' है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म ने अभी तक वर्ल्डवाइड कितने करोड़ का कलेक्शन किया है और 'दंगल' का रिकॉर्ड तोड़ने से मूवी कितनी दूर है, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    32 दिनों में 'धुरंधर' ने दुनियाभर में की इतनी कमाई

    किसी भी फिल्म के प्रमोशन से ज्यादा उसका वर्ड ऑफ माउथ उसे फायदा दिलाता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' है, जिसकी वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत 32 करोड़ से हुई थी, लेकिन इसकी तारीफों ने मूवी को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया और देखते ही देखते ये मूवी हिंदी सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Box Office Collection Day 32: धुरंधर का खेल खत्म! 32वें दिन हुई सबसे कम कमाई

    बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने महज 32 दिनों के अंदर 1240 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ओवरसीज मार्केट में फिल्म की कमाई 272.25 करोड़ की हुई है, जो अभी तक की हाइएस्ट कमाई में से एक है।

    dhurandhar (3)

    दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने से इतनी पीछे 'धुरंधर'

    जवान का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल करने के बाद अब आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' दंगल का गेम बिगाड़ने की तैयारी कर रही है। अगर धुरंधर को बॉलीवुड की वर्ल्डवाइड हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनना है, तो फिल्म को 728 करोड़ रुपए का बिजनेस ग्लोबली करना होगा।

    dhurandhar ott release

    घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने इंडिया में नेट कलेक्शन 820.30 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 968.48 करोड़ किया है। इस फिल्म के 32 वें दिन इंडिया में 4.5 करोड़ कमाए हैं, जो अभी तक का फिल्म की सबसे कम कमाई है।

    यह भी पढ़ें- रणवीर सिंह की Dhurandhar के तूफान से डरे अक्षय कुमार, बदल डाली अपनी फिल्म की रिलीज डेट?