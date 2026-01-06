रणवीर हैं हकदार... Dhurandhar से अक्षय खन्ना को मिली लाइमलाइट पर 'डोंगा' ने दिया रिएक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस कर रही है। 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से यह फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। अक्षय और रणवीर दोनों को उनकी एक्टिंग के लिए तारीफ मिल रही है। हालांकि, धुरंधर फिल्म में डोंगा का रोल निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने बताया कि उन्हें लगता है कि रणवीर अक्षय से ज्यादा पहचान के हकदार हैं।

रणवीर की एक्टिंग की तारीफ की एक इंटरव्यू में नवीन ने रणवीर और अक्षय के साथ काम करने के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे रणवीर ने ध्यान खींचने से बचने के लिए जानबूझकर अपने रोल को 'अंडरप्ले' किया। नवीन ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह गलत है। अक्षय सर ने बेशक एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाया है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। लेकिन रणवीर ने एक एक्टर के तौर पर जो किया है, छोटी-छोटी बारीकियां, अपनी आवाज का मॉड्यूलेशन, जो इंसान असल जिंदगी में इतना एनर्जेटिक है, वह उन सबको दबाकर बिल्कुल उल्टा किरदार निभाए, यह बहुत मुश्किल है'।

यह भी पढ़ें- Dhurandhar Worldwide Collection: विदेशों में दंगल का घमंड तोड़ेगी 'धुरंधर', 32 दिनों की कमाई देख हिल जाएंगे सब रणवीर ने दिखाई ईमानदारी उन्होंने आगे कहा, 'फेमस FA9LA गाने में, सीन में रणवीर सिंह को छोड़कर बाकी सब डांस कर रहे हैं। ऐसे पल में खुद को रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अक्षय सर के दमदार औरा की वजह से लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। रणवीर का किरदार जानबूझकर कम दिखाया गया है। वह अटेंशन नहीं चाहता। फिल्म में, कमांड में पहला आदमी अक्षय है, उसके बाद दानिश है। अगर रणवीर को ईगो की दिक्कत होती, तो वह आसानी से खुद पर फोकस खींचने की कोशिश कर सकता था । लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक इनसिक्योर एक्टर ऐसा करता। रणवीर अपने किरदार के प्रति सच्चा रहा और उसने किसी और को चमकने का मौका दिया।