Dhurandhar के बाद क्या पाकिस्तान में रिलीज होगी Border 2? वरुण धवन ने दिया बड़ा हिंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थिएटर में आने से पहले ही, बॉर्डर 2 ने सरहदों के पार चर्चा छेड़ दी है। X पर हाल ही में हुए एक Ask Me Anything सेशन के दौरान, वरुण धवन को एक पाकिस्तानी फैन का मैसेज मिला, जिससे फिल्म का दोनों तरफ के दर्शकों से कनेक्शन को लेकर एक खुलकर बातचीत शुरू हुई।

क्या बॉर्डर 2 पाकिस्तान में रिलीज होगी? एक यूज़र ने वरुण धवन को बॉर्डर 2 के लिए बधाई दी और पाकिस्तान में इसकी रिलीज के बारे में पूछा, साथ ही गदर में सनी देओल के आइकॉनिक किरदार तारा सिंह के लिए तारीफ भी की। यूजर ने लिखा, 'भाई आपकी बॉर्डर 2 पाकिस्तान में कब रिलीज होगी और मैं तारा सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं, उनको मेरा सलाम कहना'। हालांकि वरुण ने पाकिस्तान में फिल्म की रिलीज पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने सरहद पार सनी देओल की पॉपुलैरिटी को माना। एक्टर ने जवाब दिया, 'बॉर्डर 2, 1971 की जंग और उसके आसपास की कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। मुझे यकीन है कि सनी सर के पाकिस्तान में भी फैन हैं'। मेकर्स ने अभी तक यह अनाउंस नहीं किया है कि बॉर्डर 2 पाकिस्तान में रिलीज होगी या धुरंधर की तरह बैन हो जाएगी।