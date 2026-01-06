Language
    Dhurandhar के बाद क्या पाकिस्तान में रिलीज होगी Border 2? वरुण धवन ने दिया बड़ा हिंट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:56 PM (IST)

    Border 2: सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन स्टारर बॉर्डर 2 को लेकर पहले ही दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है। यह 23 जनवरी को रिलीज होने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    क्या पाकिस्तान में रिलीज होगी बॉर्डर 2

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थिएटर में आने से पहले ही, बॉर्डर 2 ने सरहदों के पार चर्चा छेड़ दी है। X पर हाल ही में हुए एक Ask Me Anything सेशन के दौरान, वरुण धवन को एक पाकिस्तानी फैन का मैसेज मिला, जिससे फिल्म का दोनों तरफ के दर्शकों से कनेक्शन को लेकर एक खुलकर बातचीत शुरू हुई।

    क्या बॉर्डर 2 पाकिस्तान में रिलीज होगी?

    एक यूज़र ने वरुण धवन को बॉर्डर 2 के लिए बधाई दी और पाकिस्तान में इसकी रिलीज के बारे में पूछा, साथ ही गदर में सनी देओल के आइकॉनिक किरदार तारा सिंह के लिए तारीफ भी की। यूजर ने लिखा, 'भाई आपकी बॉर्डर 2 पाकिस्तान में कब रिलीज होगी और मैं तारा सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं, उनको मेरा सलाम कहना'। हालांकि वरुण ने पाकिस्तान में फिल्म की रिलीज पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने सरहद पार सनी देओल की पॉपुलैरिटी को माना। एक्टर ने जवाब दिया, 'बॉर्डर 2, 1971 की जंग और उसके आसपास की कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। मुझे यकीन है कि सनी सर के पाकिस्तान में भी फैन हैं'। मेकर्स ने अभी तक यह अनाउंस नहीं किया है कि बॉर्डर 2 पाकिस्तान में रिलीज होगी या धुरंधर की तरह बैन हो जाएगी।

    क्या है बॉर्डर 2 की कहानी?

    'बॉर्डर 2' एक वॉर ड्रामा है जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। यह फिल्म सनी देओल की 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर की स्पिरिचुअल सीक्वल है। इसमे लोंगेवाला की लड़ाई, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की बहादुरी की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने काम किया है।

     

    अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित और निधि दत्ता द्वारा निर्मित बॉर्डर 2, 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

