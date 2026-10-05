संडे को Box Office पर 5 फिल्मों के बीच हुई भिड़ंत, कमाई में टॉपर निकली ये थ्रिलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रविवार का दिन फिल्मों के लिहाज से काफी अहम रहता है। छुट्टी के इस दिन सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी तादाद देखने को मिलती है और मूवीज की कमाई में भी जबरदस्त इजाफा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संडे को एक से ज्यादा मूवीज के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश नजर आता है।

इस संडे को भी कुछ ऐसा है नजारा देखने को मिला है और 5 फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर हुई है। जिसमें एक मूवी ने बंपर कमाई में बाजी मारी है। इन पांच फिल्मों के बीच हुआ क्लैश मौजूदा समय में जो पांच फिल्में सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही हैं, उनमें दृश्यम 3, द वन, हनुमान अंश, द पैराडाइज और एवेंजर्स एंडगेम- एनकोर हैं। इन पांचों मूवीज के बीच रविवार को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी भिड़ंत देखने को मिली है और कमाई के मामले में जिस मूवी ने बाजी मारी है, वह अजय देवगन (Ajay Devgn) की लेटेस्ट रिलीज दृश्यम 3 रही है।