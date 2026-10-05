विदेशों में चल गया 'विजय सलगांवर' की फैमिली का दांव, Drishyam 3 पर इन देशों में जमकर हुई धनवर्षा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक अगर किसी फिल्म का दबदबा कायम है, तो वह अजय देवगन स्टारर लेटेस्ट फिल्म दृश्यम 3 (Drishyam 3) है। सस्पेंस थ्रिलर के तौर पर निर्देशक अभिषेक पाठक की इस मूवी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी जनता का भी दिल जीता है।

ओवरसीज दृश्यम 3 कमाई के मामले में गर्दा उड़ाते हुए नजर आ रही है। रिलीज के तीसरे दिन भी दृश्यम 3 ने विदेशों में बंपर कलेक्शन किया है और इन देशों में कामयाबी का परचम लहराया है। दृश्यम 3 ओवरसीज कलेक्शन 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अजय देवगन (Ajay Devgn) और तब्बू स्टारर दृश्यम का तीसरा पार्ट आया है। पहले और दूसरे भाग की अपार सफलता के बाद मेकर्स ने इस पेश किया है और आते ही इस फिल्म ने सभी का दिल जीत लिया है। जिसका अंदाजा विदेशों में फिल्म की मोटी कमाई के जरिए आसानी से लगाया जा सकता है, जो ओपनिंग वीकेंड तक 61 करोड़ की हो गई है।