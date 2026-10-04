रविवार को Hanuman Ansh पर बरसी नीम करोली बाबा की कृपा, 59वें दिन Box Office पर छाप डाले करोड़ों

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश ने 7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। दो हफ्तों तक धीमी कमाई करने के बाद फिल्म ने तीसरे हफ्ते से कलेक्शन की रफ्तार तेज हुई और फिर फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दुनियाभर में जबरदस्त कमाई की।

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 59 सैकनिल्क के मुताबिक, हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने पहले दिन 10 लाख रुपये की कमाई के साथ खाता खोला था। फिल्म ने दो हफ्तों तक लाखों में ही कलेक्शन किया। यहां तक कि फिल्म के शो भी कम हो गए थे। लेकिन फिर तीसरे हफ्ते से इसकी कमाई ने रफ्तार पकड़ी।

इस कलेक्शन के साथ फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 324.61 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 383.36 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 59- 2.88 करोड़ रुपये (अब तक) नेट इंडिया कलेक्शन- 324.61 करोड़ रुपये ग्रॉस इंडिया कलेक्शन- 383.36 करोड़ रुपये हनुमान अंश थिएटर्स में दो महीने पूरे करने वाली हैं। इस बीच कई और भी फिल्में रिलीज हुई हैं लेकिन हनुमान अंश ने अपनी जबरदस्त कमाई जारी रखी हुई है। 2 अगस्त को दृश्यम 3 भी रिलीज हो चुकी है लेकिन इस बीच भी डिवोशनल फिल्म की कमाई अच्छी रही है।