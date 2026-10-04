रविवार को Hanuman Ansh पर बरसी नीम करोली बाबा की कृपा, 59वें दिन Box Office पर छाप डाले करोड़ों
7 अगस्त को रिलीज हुई 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) ने घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दुनियाभर में भी जबरदस्त कलेक्शन किया है।
HighLights
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 59
रविवार को हनुमान अंश पर हुई धनवर्षा
7 अगस्त को रिलीज हुई थी फिल्म
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश ने 7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। दो हफ्तों तक धीमी कमाई करने के बाद फिल्म ने तीसरे हफ्ते से कलेक्शन की रफ्तार तेज हुई और फिर फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दुनियाभर में जबरदस्त कमाई की।
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 59
सैकनिल्क के मुताबिक, हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने पहले दिन 10 लाख रुपये की कमाई के साथ खाता खोला था। फिल्म ने दो हफ्तों तक लाखों में ही कलेक्शन किया। यहां तक कि फिल्म के शो भी कम हो गए थे। लेकिन फिर तीसरे हफ्ते से इसकी कमाई ने रफ्तार पकड़ी।
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रविवार को फिल्म ने 59 दिन पूरे कर लिये हैं यानी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2 महीने पूरे कर लिये हैं। 9वें रविवार को फिल्म ने अब तक 2.88 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। यह कमाई 1,292 शोज और 58% ऑक्यूपेंसी के साथ की।
इस कलेक्शन के साथ फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 324.61 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 383.36 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 59- 2.88 करोड़ रुपये (अब तक)
नेट इंडिया कलेक्शन- 324.61 करोड़ रुपये
ग्रॉस इंडिया कलेक्शन- 383.36 करोड़ रुपये
हनुमान अंश थिएटर्स में दो महीने पूरे करने वाली हैं। इस बीच कई और भी फिल्में रिलीज हुई हैं लेकिन हनुमान अंश ने अपनी जबरदस्त कमाई जारी रखी हुई है। 2 अगस्त को दृश्यम 3 भी रिलीज हो चुकी है लेकिन इस बीच भी डिवोशनल फिल्म की कमाई अच्छी रही है।
हनुमान अंश के बारे में
'हनुमान अंश' भारतीय बायोग्राफिकल फिल्म है। इसे विशाल चतुर्वेदी ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है और यह उनके बैनर 'स्वंभू मीडिया नेटवर्क' के तहत बनी है। यह नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित विशाल चतुर्वेदी की किताब 'डिवाइन डिटूर: दैट चेंज्ड माई लाइफ' पर बनी है।
इसमें शोभिनव सत्या और चंदन आनंद मुख्य भूमिकाओं में हैं, वहीं अनिल रस्तोगी, पूर्णिमा तिवारी, सुगंधा मल्होत्रा, भगवानदास पटेल और नेहा परांजपे भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
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