Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को Drishyam 3 ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, दो दिन में ही Ajay Devgn की फिल्म 100 करोड़ के पार

By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
Published: Sat, 03 Oct 2026 09:32 PM (IST)

Drishyam The Conclusion Box Office Collection Day 2: अजय देवगन की दृश्यम 3 ने दूसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

दृश्यम द कॉन्क्लूजन का कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- एक्स

दृश्यम द कॉन्क्लूजन का कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- एक्स

HighLights

  1. शनिवार को दृश्यम 3 पर बरसे करारे नोट

  2. मोहनलाल की फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड

  3. 100 करोड़ के पार हुई फिल्म की कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की रिलीज के करीब चाढ़े चार महीने बाद इसी फ्रेंचाइजी की हिंदी रीमेक दृश्यम का तीसरा पार्ट 'दृश्यम द कॉन्क्लूजन' (Drishyam The Conclusion) 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आया।

दर्शक उम्मीद लगा रहे थे कि अजय देवगन की 'दृश्यम द कॉन्क्लूजन' (Ajay Devgn Drishyam 3 Box Office Collection), मोहनलाल की 'दृश्यम 3' जैसी होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिल्म के सीन्स और क्लाइमैक्स हटके निकले और दर्शकों के दिलों-दिमाग में बस गए।

दृश्यम 3 की हुई चांदी

अब आलम यह है कि अजय देवगन स्टारर सस्पेंस थ्रिलर 'दृश्यम द कॉन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पहले दिन फिल्म ने करीब 62 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी और अब दूसरे दिन फिल्म ने फिर से कमाई से गर्दा उड़ा दिया है। 

Ajay Devgn Drishyam

दूसरे दिन रचा इतिहास

सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, अजय देवगन की 'दृश्यम 3' ने दूसरे दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 46.20 करोड़ रुपये की शुरुआती कमाई कर ली है जो 50 करोड़ रुपये के करीब पहुंच सकती है। फिल्म को दूसरे दिन 15,954 से ज्यादा शोज मिले थे। रविवार को कमाई इससे भी ज्यादा होने की उम्मीद है। 

मोहनलाल की दृश्यम 3 का रिकॉर्ड टूटा?

सिर्फ दो दिनों में ही 'दृश्यम द कॉन्क्लूजन' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 108.20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। सही आंकड़े इससे ज्यादा हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अजय देवगन की फिल्म, मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का लाइफटाइम नेट कलेक्शन (110 करोड़) का रिकॉर्ड दो दिन में ही तोड़ने के करीब पहुंच गई। 

Drishyam The Conclusion

अजय देवगन के करियर की बड़ी फिल्म

आपको बता दें कि दृश्यम 3, अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित हुई है। इससे पहले सिंघम अगेन ने 43 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ रिकॉर्ड तोड़ा था। 

दृश्यम 3 की स्टार कास्ट

बात करें दृश्यम 3: द कॉन्क्लूजन की तो इस फिल्म में अजय देवगन के साथ जयदीप अहलावत (Jaydeep Ahlawat), तब्बू, श्रिया सरन, प्रकाश राज (Prakash Raj), इशिता दत्ता और मृणाल जाधव अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन और लेखन अभिषेक पाठक ने किया है।

यह भी पढ़ें- बॉक्स ऑफिस पर छाई Drishyam The Conclusion, फिल्म की सफलता पर डायरेक्टर Abhishek Pathak का आया पहला रिएक्शन

यह भी पढ़ें- Drishyam 3 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, Ajay Devgn के करियर की बिगेस्ट ओपनर बनी क्राइम थ्रिलर