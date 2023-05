Box Office Report: द केरल स्टोरी और PS 2 की बल्ले-बल्ले, KKBKKJ की छुट्टी, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी छाप रही नोट

The Kerala Story Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Ponniyin Selvan 2 Guardians of the Galaxy 3 Box Office Report बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हर फिल्म अपनी लागत निकालने की पूरी कोशिश कर रही है।