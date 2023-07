Neeyat BO Collection: वीकेंड पर 'नीयत' की कमाई में आई उछाल, दूसरे दिन विद्या बालन की फिल्म का कलेक्शन रहा इतना

Neeyat Box Office Collection Day 2 विद्या बालन स्टारर फिल्म नीयत का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस मूवी के साथ बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस कई साल बाद थिएटर्स में वापसी कर रही थीं। ऐसे में उनके चाहने वाले इस मूवी के लिए बेसब्र थे। हालिया रिलीज हुई नीयत का ओपनिंग कलेक्शन खास नहीं रहा। जानिए दूसरे दिन मूवी ने कितनी कमाई की।

Vidya Balan film Neeyat Box Office Collection Day 2. Photo- Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Neeyat Box Office Collection Day 2: हिंदी सिनेमा की टैलेंटेड एक्ट्रेस विद्या बालन (Vidya Balan) ने काफी समय बाद पर्दे पर वापसी की है। 4 साल बाद विद्या ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'नीयत' (Neeyat) से बड़े पर्दे पर कमबैक किया। पहले दिन फिल्म की कमाई ठीक-ठाक रही। हालांकि, वीकेंड पर कमाई में थोड़ा फर्क देखने को मिला है। जानिए, 'नीयत' के दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इन दिनों थिएटर्स में कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन कम ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में कामयाब हुईं। 7 जुलाई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर 'नीयत' से मेकर्स को काफी उम्मीदें हैं। पहले दिन कमाई की रफ्तार धीमी रही, लेकिन मूवी को वीकेंड का थोड़ा फायदा मिला है। नीयत का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर 'नीयत' ने पहले दिन से ज्यादा दूसरे दिन कलेक्शन किया है। अक्सर वीकेंड्स से ही फिल्मों की ज्यादा कमाई की उम्मीद की जाती है और 'नीयत' को भी इसका फायदा मिला, क्योंकि शनिवार को फिल्म ने अच्छी कमाई की है। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, विद्या बालन की फिल्म ने शनिवार को डेढ़ करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। नीयत का ओपनिंग डे कलेक्शन शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'नीयत' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की थी। फिल्म ने पहले दिन 1.02 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। दो दिनों में 'नीयत' ने 2.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 35 करोड़ के बजट में बनी है। क्या है नीयत की कहानी? बात करें 'नीयत' की कहानी की तो अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर के शौकीन हैं तो ये आपको ये फिल्म पसंद आएगी। बिजनसमैन आशीष कपूर भारतीय बैंक से दो हजार करोड़ रुपये लेकर विदेश भाग जाता है और वहां उसकी हत्या हो जाती है। इसके बाद मीरा राव उनकी मौत की गुत्थी सुलझाती हैं। नीयत की स्टार कास्ट विद्या बालन ने 4 साल बाद डिटेक्टिव मीरा राव बनकर बड़े पर्दे पर वापसी की है। आखिरी बार उन्हें 'मिशन मंगल' में देखा गया था। अनु मेनन की निर्देशित 'नीयत' में विद्या के साथ राम कपूर (आशीष कपूर), राहुल बोस और शहाना गोस्वामी ने भी अहम किरदार निभाया है।

