Barbie Box Office Day 6 Collection: 'बार्बी' ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़, 6 दिनों में वर्ल्डवाइड कमाए इतने करोड़

Barbie Box Office Day 6 Collection बॉक्स ऑफिस पर ग्रेटा गर्विग की फिल्म बार्बी काफी अच्छी कमाई कर रही है। हर दिन के साथ ये हॉलीवुड फिल्म एक नया रिकॉर्ड बना रही है। क्रिस्टोफर नोलन और टॉम क्रूज की फिल्म को मंगलवार को कलेक्शन के मामले में पछाड़ चुकी ये फिल्म अब 4 हजार करोड़ की तरफ तेजी से बढ़ रही है।

Barbie Box Office Day 6

