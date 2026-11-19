एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रॉबर्ट डाउनी जूनियर (Robert Downey Jr.) की फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर दुनियाभर में एक अलग दीवानगी है। 6 महीने पहले से ही विदेशों में मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लोगों के एडवांस में टिकट खरीदना शुरू कर दिया था। अब भारत में भी मूवी की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है।

एवेंजर्स डूम्सडे ने भारत में रिलीज से पहले ही कामयाबी की एक नई कहानी लिख दी है, क्योंकि चार दिनों के अंदर मूवी ने टिकट बिक्री से वो कमाई की, जो कई बड़ी बॉलीवुड फिल्में भी नहीं कर पाई। एवेंजर्स डूम्सडे के लिए क्रेजी हुए भारतीय फैंस शाह रुख खान की किंग से पहले भारत में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले ही फिल्म की एक अच्छी खासी कमाई हो गई है। सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोस्ट अवेटेड सुपरहीरो फिल्म चार दिनों के अंदर एडवांस बुकिंग में 28.65 करोड़ का नेट कलेक्शन कर चुकी है। अगर इसमें मेकर्स द्वारा ब्लॉक की गई सीटों के आंकड़ों को जोड़ा जाए तो एवेंजर्स डूम्सडे ने कुल 34.34 करोड़ की फाइनल कमाई की है।

पहले दिन के शो की बिकी 2 लाख टिकटें बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक, 17 दिसंबर के शो के लिए एवेंजर्स डूम्सडे की लगभग 2 लाख 8 हजार टिकट बिक्री हुई है। फर्स्ट डे के लिए मूवी ने एडवांस बुकिंग में 14.64 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। भारत में ये फिल्म इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज हो रही है।

एवेंजर्स डूम्सडे का प्री-रिलीज बुकिंग कलेक्शन इंग्लिश भाषा में सबसे अच्था हुआ है। मूवी ने टिकट बिक्री से कुल 13.98 करोड़ की कमाई की है। इसके अलावा हिंदी में रिलीज से पहले फिल्म की 2.12 करोड़ की कमाई हुई है। तमिल और तेलुगु में एवेंजर्स डूम्सडे की तकरीबन 29.79 लाख और 8.70 लाख की टिकटें बिकी हैं।