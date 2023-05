नई दिल्ली, जेएनएन। Ponniyin Selvan 2 Collection: ऐश्वर्या राय और चियान विक्रम अभिनीत फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' का दूसरा भाग 28 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हुआ। फिल्म को जहां अच्छी ओपनिंग मिली, वहीं बाकी के दिनों में भी मूवी के कलेक्शन में इजाफा देखा गया।

हालांकि, वीकडेज के चलते PS 2 के कलेक्शन में कुछ कमी देखी गई है, लेकिन वीकेंड पर यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में इतने दिनों के धमाकेदार कलेक्शन के बाद आइये जानते हैं कि फिल्म ने आठवें दिन कितनी कमाई कर ली।

'पोन्नियिन सेल्वन 2' के पहले हफ्ते का कलेक्शन अच्छे आंकड़ों पर खत्म हुआ। हालांकि, इस बीच कमाई में गिरावट भी देखी गई, लेकिन फिल्म ने ओपनिंग वीक में ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी वर्ल्डवाइड पार कर लिया। वहीं, फिल्म रिलीज के दूसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। बॉलीवुड मूवी रिव्यूज के अनुसार, आठवें दिन 'पीएस 2' ने 126 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया है। वहीं, फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 268.55 करोड़ हो गया है।

