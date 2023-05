The Kerala Story Day 10: विरोध के बीच 'द केरल स्टोरी' का जलवा कायम, रविवार को किया धांसू बिजनेस

नई दिल्ली, जेएनएन। लव जिहाद और धर्मांतरण पर आधारित फिल्म 'द केरल स्टोरी' दिन प्रतिदिन अच्छी कमाई करती नजर आ रही है। शनिवार की तरह फिल्म को रविवार का भी पूरा फायदा मिला, या फिर यूं कहें कि कुछ ज्यादा ही बेनिफिट मिला। हर दिन बेहतरीन कमाई करने के साथ ही यह फिल्म साबित कर रही है कि कंटेंट ही किंग है।

अदा शर्मा स्टारर इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन 8 करोड़ 3 लाख रहा। फिल्म ने ठीकठाक ओपनिंग ली, जिसके बाद कुछ ही दिनों में मूवी ने 100 करोड़ पार कर लिया। आइये जानते हैं कि 10वें दिन फिल्म ने कितने करोड़ कमा लिए।

सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित 'द केरल स्टोरी' को लेकर देश के कुछ राज्यों में विरोध है। बावजूद इसके फिल्म सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने सातवें दिन यानी कि एक हफ्ते तक 8.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। इसके बाद दूसरे हफ्ते की शुरुआत में फिल्म ने और भी ज्यादा कमाई की। दूसरे हफ्ते की ओपनिंग में यानी कि शुक्रवार को फिल्म ने 12 करोड़ 35 लाख रुपये कमाए। इसके बाद शनिवार को फिल्म ने 19.5 करोड़ कमाए, और रविवार को आंकड़ा बढ़ ही गया।

फिल्म ने रविवार यानी कि 10वें दिन 23 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस लिहाज से फिल्म का कुल कलेक्शन 135.99 करोड़ हो गया है। वहीं, 12 मई को इस फिल्म को दुनियाभर में रिलीज किया गया, जहां ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अच्छी ओपनिंग ली। पहले ही दिन फिल्म ने 44 लाख का बिजनेस कर लिया।

फिल्म की लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा को एक फैन ने ट्वीट कर अच्छी फिल्म के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि उसने यह फिल्म यूएसए में देखी है, और उसे यह मूवी काफी पसंद आई। इस ट्वीट पर अदा ने उन्हें थैंक्यू कहा है।

❤️❤️🙏thank you! To you and all the comments from the USA https://t.co/zfq4chX3AD— Adah Sharma (@adah_sharma) May 14, 2023