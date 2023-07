Yodha New Release Date: सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'योद्धा' की आगे बढ़ी रिलीज डेट, जानें थिएटर्स में कब देगी दस्तक

Sidharth Malhotra Disha Patani Starrer Yodha New Release Date धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म योद्धा को लेकर अपडेट सामने आई है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा दिशा पाटनी और राशि खन्ना लीड रोल में हैं। ऐसे ये स्टार्स भी फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अब जानकारी सामने आई है कि योद्धा की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है।

Sidharth Malhotra, Disha Patani Starrer Yodha New Release Date, Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Sidharth Malhotra, Disha Patani Starrer Yodha New Release Date: सिद्धार्थ मल्होत्रा पिछले काफी समय से स्क्रीन से दूर हैं। बीते साल उनकी फिल्म थैंक गॉड थिएटर्स में रिलीज हुई थी। हालांकि, ये बुरी तरह फ्लॉप रही थी। थैंक गॉड के बाद उनकी स्पाई एजेंट ड्रामा मिशन मजनू ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। आगे बढ़ी योद्धा की रिलीज डेट सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली रिलीज एक एक्शन एडवेंचर फिल्म योद्धा है। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी योद्धा जुलाई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स इसकी रिलीज को आगे खिसका दिया है। कब रिलीज होगी फिल्म ? योद्धा पहले 7 जुलाई 2023 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी। वहीं, अब फिल्म इस साल के अंत में 15 दिसंबर को रिलीज होगी। धर्मा प्रोडक्शन ने सोमवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर योद्धा की अपडेट शेयर की है। धर्मा प्रोडक्शन ने शेयर किया पोस्ट पोस्ट में लिखा है, "रीफ्यूलड और उड़ान भरने के लिए तैयार। योद्धा- डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स की जोड़ी सागर आम्ब्रे और पुष्कर ओझा के निर्देशन में बनी और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा फ्रेंचाइजी की पहली एक्शन फिल्म 15 दिसंबर, 2023 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में दिशा पाटनी और राशि खन्ना भी लीड रोल में हैं।" View this post on Instagram A post shared by Dharma Productions (@dharmamovies) सिद्धार्थ फिर बने स्पाई एजेंट सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के उन स्टार्स की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं, जो स्पाई एजेंट फिल्म कर रहे हैं। योद्धा उनकी दूसरी फिल्म है। इससे पहले एक्टर मिशन मजनू में स्पाई एजेंट की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। बॉलीवुड का स्पाईवर्स योद्धा के अलावा इस साल कई और स्पाई एजेंट फिल्में पाइपलाइन में है। सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट भी इस साल दिवाली पर रिलीज हो रहा है। इसके अलावा शाह रुख खान भी अपनी फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए है। इस फिल्म एक्टर एक बार फिर स्पाई बनकर एक्शन करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले किंग खान, पठान में स्पाई एजेंट के किरदार में नजर आए थे।

