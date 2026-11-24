एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हमेशा से ही फिल्मों के साथ-साथ उसके गानों पर भी खूब चर्चा होती है। कुछ फिल्में तो अपने गानों की वजह से ही हिट हो जाते हैं। पिछले कुछ समय से पहले ही ऐसी फिल्में कम आई हैं जिनके गानों की भी धूम रही है। अब इसी लिस्ट में शुमार हो गई है सूरज बड़जात्या की फिल्म ये प्रेम मोल लिया।

फैमिली फिल्में बनाने के लिए मशहूर सूरज बड़जात्या ने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, उनके बॉक्स ऑफिस सक्सेस के साथ-साथ उनके गाने भी चार्टबस्टर रहे हैं। अब ये प्रेम मोल लिया भी उन्हीं फिल्मों में शामिल हो गई है। रिलीज से पहले ही मेकर्स ने गाने रिलीज कर दिए थे और अब इसके एल्बम ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।

ये प्रेम मोल लिया ने बनाया रिकॉर्ड दरअसल, ये प्रेम मोल लिया ने इतिहास रच दिया है और वो भी अपने गानों की वजह से ही। फिल्म की रिलीज से ही पहले इसके गानों की ऐसी धूम रही कि इसे 1 अरब से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसके गानों को 1 अरब से ज्यादा व्यूज मिलना अपने आप में बड़ी बात है।

सूरज बड़जात्या की ये प्रेम मोल लिया को यह खास उपलब्धि मिली है। 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही फिल्म के संगीत को सभी डिजिटल मंचों पर 1 अरब से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

गोल रिकॉर्ड पर बजेंगे गाने इस बड़ी सफलता के बाद संगीतकार हिमेश रेशमिया और उनका संगीत लेबल हिमेश रेशमिया मेलोडीज फिल्म के गानों को विनाइल रिकॉर्ड के खास संस्करण में लाने की तैयारी कर रहे हैं। विनाइल रिकॉर्ड संगीत सुनने का पुराने जमाने का एक तरीका है, जिसमें गाने एक खास गोल रिकॉर्ड पर बजाए जाते हैं। कुछ दिन पहले इसकी घोषणा की गई थी।

हिंदी फिल्म जगत में किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले उसके गानों का विनाइल रिकॉर्ड लाने की पहल बहुत कम देखने को मिलती है। करीब दो दशक से भी ज्यादा समय बाद इसे इस तरह की खास कोशिशों में से एक माना जा रहा है।

ये प्रेम मोल लिया के गाने ये प्रेम मोल लिया के संगीत का जिम्मा हिमेश रेशमिया के कंधे पर था। उन्होंने इस फिल्म में भक्ति गीत से लेकर रोमांटिक और फैमिली सॉन्ग को शामिल किया है। अब तक कितने गाने आ चुके हैं? यहां देखिए लिस्ट...