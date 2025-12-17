Year Ender 2025: वॉर 2 से लेकर Housefull 5 तक...2025 में सीक्वल फिल्मों की हुई टांय-टांय फिस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कई सालों से सीक्वल बॉलीवुड के लिए सबसे भरोसेमंद सहारा साबित हुआ है। कई पॉपुलर फ्रेंचाइजी जहां जबरदस्त ओपनिंग की गारंटी लेती हैं, वहीं इससे फिल्म के फ्लॉप होने का जोखिम भी थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा फैंस के साथ उसका नॉस्टेल्जिया जुड़ा होता है तो क्रिएटिविटी की भी ऐसी कोई डिमांड नहीं होती।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फेल साबित हुई फ्रेंचाइजी लेकिन 2025 ने सभी को उनका असली चेहरा दिखा दिया। जहां फ्रेंचाइजी को लकी कार्ड मानकर धड़ल्ले से फिल्में बनाई जा रही थी 2025 ने कहा कि भाई क्रिएटिविटी दिखाओं नहीं तो फ्लॉप हो जाओ। इसने मूवीज के डायरेक्टर और राइटर्स को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। एक के बाद एक सीक्वल प्रचार, भव्यता और बढ़े हुए बजट के साथ आए, लेकिन अंततः दर्शकों का धैर्य टूट गया।

सैक्निल्क द्वारा लगातार जारी किए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 ऐसा साल साबित हुआ जिसने सीक्वल की सफलता का भ्रम तोड़ दिया। आइए इन्हीं में से कुछ के बारे में बात करते हैं। वॉर 2 (War 2) बड़ी स्टार पॉवर के साथ वॉर का सीक्वल लाया गया। साउथ एक्टर जूनियर एनटीर ने इस मूवी से बॉलीवुड डेब्यू किया और कियारा आडवाणी ने मनोरंजन का तड़का लगाया। कबीर के रोल में ऋतिक ने वापसी की लेकिन सब धरे के धरे रह गए। 400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 365 करोड़ का बिजनेस किया। सैक्निल्क के अनुसार, सीक्वल फिल्म वॉर (2019) के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पार करने में विफल रही।

हाउसफुल 5 (Housefull 5) इसी तरह हाउसफुल 5 भी एक मल्टीस्टार फिल्म थी। कागज पर तो यह कॉमेडी फिल्म सफल लग रही थी और इसने दुनिया भर में 364.35 करोड़ रुपये कमाए। लेकिन हकीकत में, फिल्म का 250 करोड़ रुपये का बजट मुनाफा कमाना मुश्किल बना पाया। फिल्म निर्माताओं ने अक्षय कुमार की स्लैपस्टिक कॉमेडी में वापसी, एक विशाल क्रूज-शिप का सीन और यहां तक कि दो वर्जन (5A और 5B) खेलकर सब दांव लगाए। इससे दर्शक तो थिएटर में आए लेकिन गंदी कहानी और ड्यूल मीनिंग वाले जोक्स से सबने तौबा कर ली।

बागी 4 (Baaghi 4) टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 इस फ्रैंचाइज के लिए सबसे खराब साबित हुई। जहां बागी 3 ने महामारी के बावजूद साल 2020 में सम्मानजनक कमाई की, वहीं चौथी किस्त दुनिया भर में मात्र 77 करोड़ रुपये ही कमा पाई। ये सभी आंकड़े सैकनिल्क के अनुसार बताए जा रहे हैं।

सन ऑफ सरदार 2 (Son of Sardaar 2) सन ऑफ सरदार 2 के लिए आंकड़ा और भी खराब रहा। ओरिजनल फिल्म अपनी कम लागत के कारण सुपरहिट रही थी। 13 साल के अंतराल के बाद रिलीज हुई इस सीक्वल का बजट कथित तौर पर 130 करोड़ रुपये था, लेकिन इसने दुनिया भर में केवल 65.75 करोड़ रुपये ही कमाए।

मस्ती 4 (Masti 4) एडल्ट कॉमेडी का हाल भी कुछ खास नहीं रहा। मस्ती 4 ने लगभग 40 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले दुनिया भर में मुश्किल से 15 करोड़ रुपये कमाए, जो इसके पिछले पार्ट ग्रेट ग्रैंड मस्ती के निराशाजनक प्रदर्शन को ही दर्शाता है। कभी लोकप्रिय रही इस तरह की कॉमेडी ने स्पष्ट रूप से अपने दर्शक खो दिए हैं, और 2025 ने इस बात की पुष्टि कर दी कि फ्रेंचाइज मॉडल आपके लिए सेफ्टी बेल्ट नहीं है।