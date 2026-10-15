'बहुत बड़ी बात है,' Yami Gautam ने खोला राज; दशहरा पर क्यों रिलीज हो रही है 'नयी नवेली'?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में बी टाउन एक्ट्रेस यामी गौतम अपनी आने वाली फिल्म नयी नवेली के प्रमोशन में बिजी चल रही हैं। इस दौरान यामी ने इस मूवी को दशहरा के मौके पर रिलीज करने के पीछे की वजह का खुलासा किया है। आइए जानते हैं कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड विनर एक्ट्रेस ने क्या कहा है-

दशहरा पर क्यों आ रही है नयी नवेली? हाल ही में यामी गौतम ने फिल्म नयी नवेली के प्रमोशन के दौरान दशहरा के फेस्टिव सीजन में इसे बड़े पर्दे पर रिलीज करने के कारण पर खुलकर बात की है और बताया है- हमारी फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, जो दशहरे का मौका है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि त्योहारों पर बड़ी-बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं। किसी की फिल्म दिवाली पर रिलीज होती है, किसी की दशहरे पर, तो किसी की क्रिसमस पर। और अब हमारी फिल्म भी एक त्योहार के मौके पर रिलीज हो रही है।

जैसे-जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, नई चुनौतियां आती हैं, तनाव बढ़ता है और हम जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ज्यादा काम करना चाहते हैं और कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। इस सबके बीच हम अक्सर उन चीजों की कद्र करना भूल जाते हैं, जो हमारे पास पहले से हैं।

इसलिए अगर मैं आज के पल में रहकर सोचूं, तो मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ तो अच्छा किया है, जिसकी वजह से आज मेरी फिल्म दशहरे के मौके पर रिलीज हो रही है। यह हमारी फिल्म है और मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है।