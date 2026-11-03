कौन थे वेद राही? 39 साल पहले Doordarshan के लिए बनाया था 'कश्मीरी' शो, 25 फिल्मों में भी दिया था योगदान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 39 साल पहले टीवी चैनल दूरदर्शन पर सिर्फ रामायण और महाभारत जैसे शोज ही प्रसारित नहीं हुए थे, बल्कि टीवी पर पहली बार दर्शकों की कश्मीर की अनोखी झलक धारावाहिक गुल गुलशन गुलफाम (Gul Gulshan Gulfam) के जरिए देखने को मिली थी। इस शो को बनाने वाले निर्देशक का नाम वेद राही थी, जिनका 93 साल की उम्र में निधन हो गया।

वेद राही (Ved Rahi) सिर्फ फिल्ममेकिंग ही नहीं बल्कि साहित्य की दुनिया के महारथियों में भी शुमार थे। आइए जानते वेद के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। कौन थे वेद राही? वेद राही का जन्म 22 मई 1933 को जम्मू में हुआ था। वह जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी लाला मुल्क राज सराफ के बेटे थे। डायरेक्शन से पहले उन्होंने बतौर साहित्यकार, उपन्यासकार, स्क्रीप्ट राइटर के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी।

गुल गुलशन गुलफाम से लेकर मीराबाई तक.. बतौर निर्देशक वेद राही ने दूरदर्शन के तीन कल्ट शोज को बतौर निर्देशक बनाया था। जिनमें गुल गुलशन गुलफाम, मीराबाई और महाराजा गुलाब सिंह का निर्देशन किया था। इसके अलावा कई ऐसे धारावाहिक रहे, जिनकी पटकथा को राही ने अपनी कलम से लिखा था।

इसके अलावा वेद राही ने सिनेमा जगत 25 फिल्मों की कहानी को भी लिखा, जिनमें- दरार, प्रेम पर्वत, मोम की गुड़िया और चरस जैसी कई शानदार फिल्मों के नाम शामिल हैं। बता दें कि वेद का गुल गुलशन गुलफाम शो सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था।